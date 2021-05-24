​​​​​​​مصر تشكك في قدرات سد النهضة وتحضر سيناريوهات للمرحلة المقبلة

وشكك وزير الري المصري محمد عبد العاطي في قدرات سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في شهر آب/ أغسطس المقبل. وقال خلال تصريحات متلفزة: "أشك في قدرة إثيوبيا على توليد الكهرباء في أغسطس المقبل، مصر في جعبتها العديد من الأوراق خلال الفترة القادمة".

وتابع: "لا أستبعد ذهاب مصر إلى مجلس الأمن الدولي، مصر لديها سيناريوهات لما بعد الملء الثاني، أنا طول الوقت قلق من قضية السد الأثيوبي وبدون القلق لن أعمل، لكن أنا مطمئن لأننا دولة قادرة ولدينا قيادة وهذا يطمئن كل المصريين وهي قيادة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر".

وأكد عبد العاطي أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة. وقال: "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا".

وأوضح أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبينًا "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

(د ع)