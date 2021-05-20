​​​​​​​مصر تحذر بشأن سد النهضة: عدم الوصول إلى اتفاق يسبب مشكلة للجميع

وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دي إم سي" DMC المصرية، أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل أكبر على السودان، ومصر جاهزة بوجود بنية تحتية قوية للموارد المائية في حالة الملء الثاني لسد النهضة.

كما أكد أنه تم تحديد مساحات المحاصيل المستهلكة للمياه خلال السنوات الأخيرة ويتم عمل أكبر محطتين لمعالجة مياه الصرف الزراعي. وتابع بالقول: "نعمل على مشروع تبطين الترع ومشروعات أخرى لزيادة القدرة على تحمل الصدمات في أي وقت".

وأشار إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة "يسبب مشكلة للجميع وسيدخلنا في دوائر أخرى نحن في غنى عنها، وهذا مهم للجميع".

وتابع: "الملء الثاني قد يسبب مشكلة كبيرة للسودان ويمثل صدمة وخاصة لو هناك جفاف قوي، حيث إن السودان حدث له 3 مشكلات في الملء الأول".

وقال: "هناك 3 سيناريوهات مختلفة، والسيناريو الأسوأ أن يأتي الملء الثاني مع جفاف طبيعي أي كمية الأمطار تكون أقل من المتوسط وهو جفاف مضاعف يسبب مشكلة أكبر".

ومنذ أيام قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا أكدت للمبعوث الأميركي تمسكها بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة، وأيضًا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط، فيما شددت على أن إثيوبيا ماضية في عملية الملء الثاني والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من عملية بناء السد.

وأضافت الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير، دينا مفتي، أن لقاءات المبعوث الأميركي كانت ناجحة جدًّا و"نسعى لنهاية تجعل الكل رابحًا".

وقال: "نأمل أن تسفر جهود رئيس الكونغو عن استئناف مفاوضات سد النهضة"، مضيفًا أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير و"أبلغنا المبعوث الأميركي بأننا متمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة".

(د ع)