​​​​​​​مصر تحذّر من تداعيات وتوتر في حال تم ملء سد النهضة دون اتفاق

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يجب الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، وإذا تم هذا الملء فإن هذا ينبئ بتوتر وتداعيات نحاول تجنبها لأنها سوف تؤدي إلى توتر المنطقة.

وذكر في تصريحات له أن "أزمة السد قد تزعزع استقرار شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وهي أمور نسعى لتجنبها"، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل ولن تقبل وقوع ضرر عليها، وتحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة المعنية في وزارة الري.

وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن بلاده سعت إلى أن يأتي التدخل من خلال الإطار الإفريقي والمراقبين ولكن إثيوبيا لم تتجاوب.

وقال إن مصر ترصد تطورات السد كل ساعة، واحتمالات كميات المياه التي تنزل كل عام، للتعرف على النتائج التي قد تحدث ويتم حاليًّا تقييم الأوضاع ووضع سيناريوهات مختلفة للتعامل، مشيرًا إلى أنه في الفترة الحالية تركز مصر على مرحلة التوصل لاتفاق.

وقال شكري إن الملء الثاني لسد النهضة يعني خروج إثيوبيا عن قواعد القانون الدولي واتفاق المبادئ.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الدولة المصرية لديها القدرة على حماية مصالحها، ولديها الأدوات لإنجاح ذلك، وهي أدوات متنوعة ومتدرجة ولها مناحٍ عدة سيتم اتخاذ كل منها وفق خطة مرسومة ودقيقة تراعي في النهاية المصلحة المصرية.

كما تحدث شكري عن المشاورات مع تركيا وقال إن استقبال مصر لنائب وزير خارجية تركيا، ووفد مرافق له مؤخرًا، كان بغرض المشاورات حول الكثير من الأمور التي تخص ملف العلاقات وبحث سبل عودتها إلى ما كانت عليه في السابق، موضحًا أنه من الأهمية أن يكون هناك مسار تعاون بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بالمنطقة، مؤكدًا أن كل ذلك يتم في ضوء عدم قبول مصر لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن تلك الزيارة كانت فرصة للتأكيد على ما تراه مصر ضروريًا لاستئناف العلاقات وتطبيعها مع تركيا بما تؤدي إلى استقرار المنطقة، ولا تتعدى بأي شكل من الأشكال على الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية باعتبار هذه مبادئ مركزية، في أي علاقات سوية تجمع بين أي دولتين، وتؤدي إلى مصلحة مشتركة فيما بينهم.

(ي ح)