​​​​​​​مصر تعلن حظر التجول من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحاً بداية من الغد

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن عدم التزام المواطنين أدى إلى ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكداً أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمور.

وأكد أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وإغلاق المحال من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحاً مع الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أكد في ساعات متأخرة من يوم أمس، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، لافتاً إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم هندي، و4 حالات من المصريين، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين إلى 366 حالة و19 حالة وفاة.

(أ ع)

ANHA