​​​​​​​مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وأكد بيان الوزارة أن جمهورية مصر ودولة قطر تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت وسائل إعلامية، نقلت قبل انطلاق أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي، أن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار ما فعلتها السعودية، لكن بشرط تنفيذ عدد من المطالب المصرية.

ووافقت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عُقدت في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.

ووُصفت القمة الخليجية الـ 41 بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدرت عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج، تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.

وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية، في يونيو/ حزيران من عام 2017، مع الدوحة، على خلفية تمويلها لبعض الجماعات الإرهابية، وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين، وعلاقاتها مع إيران وتركيا.

(ي م)