​​​​​​​مصر.. مقتل 3 من متزعمي مرتزقة داعش في سيناء

وقالت مصادر قبلية نقلاً عن شبكة العربية إن "قوات الجيش المصري تمكنت، بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء، من تصفية 3 قيادات داعشية خطيرة، بينهم عنصر من الصف الأول للتنظيم الإرهابي، هو جميل سليمان زريعي المكنى "أبو أنس"، متورط في تفجيرات طابا وهرب من السجن عام 2011".

كما كشفت أنه "تم قتل "أبو أنس" وابنه وعنصر ثالث بعد اختبائهم في مبنى تابع لمديرية الصحة بقرية المقاطعة التابعة لمدينة الشيخ زويد".

يذكر أن الجيش المصري كان تمكن خلال الأيام الماضية من تصفية 23 داعشياً بمداهمات في سيناء، في مناطق رفح والشيخ زويد.

أتى ذلك بعد أيام من إحباط الجيش هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرق قناة السويس.

(د ع)