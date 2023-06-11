​​​​​​​مصنع إعادة تدوير الكرتون.. خطوة تحفيزية لدعم المشاريع الاقتصادية

استطاعت الإدارة الذاتية خلال السنوات القليلة الماضية، تغيير موازين سياسات التهميش التي اتبعتها حكومة دمشق بحق السكان ومناطق شمال وشرق سوريا، التي كانت تحرمهم من إنشاء وتشييد المعامل، والتعمد في نشر البطالة لإجبار السكان على البحث عن فرص عمل في الخارج.

التغير جاء عبر تشييد المعامل، ودفع الصناعيين إلى الاستثمار، بشكل منظم، للوصول في المنطقة إلى نوع من الاكتفاء الذاتي، ولزيادة ارتباط أبناء المنطقة، وصناعيها بالمنطقة، وفقاً لمعايير صديقة للبيئة، آخرها افتتاح، معمل "جيا" لتدوير الكرتون، العائد لإدارة المعامل الإنتاجية في هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سويا.

ويعد المعمل أول معمل لصناعة الكراتين في شمال وشرق سوريا، يعمل بطرق وتقنيات حديثة بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 75 طناً، ليكون بذلك المعمل الـ11 الذي افتتحته الإدارة الذاتية في المنطقة.

ويهدف المعمل الذي افتتح مؤخراً في مدينة الحسكة إلى الاستغناء عن استيراد السلع، ومضاعفة العمل في الإنتاج الصناعي المحلي، ولتوفير احتياجات المنطقة والمنشآت الصناعية من هذه المادة، وزيادة فرص العمل، وللتخلص من المخلفات الورقية في المنطقة.

حيث يعتمد المعمل في إعادة تدوير الكرتون، على استخدم المواد الورقية والكرتون التالف، التي يتم فيها إعادة تهيئتها حتى يتم الاستفادة منها مجدداً، بعيداً من إلحاق الأضرار بالبيئة، على عكس معامل التصنيع.

ويوفر المعمل وفقاً للمشرف العام على معمل "جيا"، مالك جميل، فرص عمل، للمئات من الأيدي العاملة، سواء عبر العمل المباشر داخله، أو عبر تأمينه فرص عمل للعاملين خارج المعمل، نظراً لأن المعمل تحوّل إلى مركز تصريف ما يقوم العمال في الخارج بجمعه.

وقال مالك جميل: "يعمل في معمل جيا لإعادة تدوير الكرتون 250 عاملاً وعاملة، وبهذا يعني إعالة 250 أسرة في آن واحد".

ويضم المعمل ثلاثة أقسام، في قسمه الأول يصنع الورق، وفي الثاني يدمج ليصبح كرتون، قبل أن يصمم ويطبع في القسم الأخير.

ويمرّ صنع الورق في المعمل بعدة مراحل، قبل أن يصبح كرتوناً من بقايا الأوراق والكراتين المستعملة، والتنظيف، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالعجن، ومنها لأحواض المنقيات، ثم العصر، قبل أن تمر بالفرن، لتنتهي بمرحلة التشكيل.

وبعد تجهيز الورق يتم المرور بمرحلة دمج الكرتون، وهناك عدة أصناف لطبقات الكرتون المتعددة وهي "ثلاثة طبقات، أربعة طبقات، خمسة طبقات، حيث نوّه جميل إلى أن "الطبقات تحدد حسب استعمال الكرتون".

ويستخدم مصنع الكرتون أنواعاً عدة من الورق ومنها ورق "الفلوت، سايز، تيست"، وكذلك تختلف حسب طلب الزبائن على ما أفاد به مالك جميل "تختلف أنواع الورق بحسب طلب الزبائن".

معدل الإنتاج

يصل معدل إنتاج مصنع جيا في قسم الورق إلى أكثر من 25 طناً يومياً، بينما معدل إنتاج قسم دمج الورق للكرتون فيصل إلى 75 طناً.

ويؤكد المشرف العام على معمل "جيا"، مالك جميل "إن المعمل لا يعمل في تقليد الماركات العالمية".

(م ح)

ANHA