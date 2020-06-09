​​​​​​​مسلم: الشعب يأمل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من المباحثات الكردية - الكردية

باشر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بداية شهر حزيران بتنظيم اجتماعات جماهيرية في مناطق إقليم الجزيرة، وانضم إليها كافة مكونات وشرائح المجتمع من الكُرد والعرب والسريان.

ونوقش ضمن الاجتماعات الجماهيرية التي عقدها حزب الاتحاد الديمقراطي آخر التطورات الحاصلة في المنطقة من الناحية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وحتى الخدمية بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء الشعب وأبرز المشاكل العالقة.

الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أنور مسلم أوضح لوكالتنا: "بعد عقد مؤتمر الحزب في شهر شباط المنصرم، طبقت الإدارة الذاتية حظر تجوال ضمن مناطق شمال وشرق سوريا لدرء انتشار فيروس كورونا وحماية شعب المنطقة، وحدث فيما بعد عدّة تطورات سياسية واقتصادية في المنطقة، وكان لابد من مناقشة التطورات الحاصلة مع شعبنا".

وتطرق مسلم إلى الهدف من الاجتماعات الجماهيرية، وقال: "نهدف من خلال الاجتماعات الإشارة إلى الجرائم التي تقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة كعفرين، وكري سبي وسري كانيه، من عمليات التغييّر الديمغرافي وحالات القتل والسلب والنهب، وضرورة تنظيم الشعب لنفسه وفق المرحلة الراهنة، وتنظيم فعاليات ونشاطات سلمية وإيصال صوته إلى الرأي العام العالمي في هذا الصدد، بالإضافة إلى التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وبشكل خاص مع اقتراب تنفيذ قانون قصير وكيفية التقليل من تبعاته على شعب المنطقة".

مسلم أوضح أيضاً بأنهم يتطرقون خلال الاجتماعات الجماهيرية التي تُعقد إلى الوضع السياسي القائم في المنطقة، وبشكل خاص المباحثات الكردية- الكردية. وقال: "نوضح لشعبنا كيف كانت المرحلة الأولى من المباحثات الكردية- الكردية، وما نتائجها".

تساؤلات عن المباحثات الكردية

وأكد أن "كافة شرائح المجتمع في المنطقة يؤكدون ضرورة مواصلة المباحثات الكردية- الكردية في المرحلة الثانية وأن يتم الإفصاح عن نتائجها لعامة الشعب".

وأشار مسلم إلى أن الشعب يطرح تساؤلات عن سبب "توقف المباحثات الكردية- الكردية، لماذا الأطراف المتباحثة لا تخطو خطوات بالشكل المطلوب، وبشكل خاص في المرحلة الراهنة والتي تُعد حساسة وخطيرة، نتيجة محاولات بعض القوى فرض أجنداتها على شعب المنطقة".

وحول مدى تجاوب وانضمام شعب المنطقة للاجتماعات التي تُنظم، بيّن أنور مسلم: "في السابق كانت تُعقد اجتماعات مماثلة، إلا أن هذه المرة الأولى التي ينضم إليها كافة فئات الشعب من رجال ونساء وشيوخ وبهذا الزخم"، ونوه أن الشعب يشارك بآرائه ومقترحاته ضمن الاجتماعات التي تُنظم، بالإضافة إلى طرح المشاكل العالقة ضمن المجتمع.

استراتيجية تشاركية

ولفت مسلم أنهم "في حزب الاتحاد الديمقراطي يتبعون استراتيجية تشاركية، أي أن يكون الشعب مشاركاً في القرارات التي تُتخذ ضمن الإدارة الذاتية وسوريا المستقبل".

وأكد أنور مسلم أنهم وخلال الاجتماعات الجماهيرية يرصدون أبرز المشاكل العالقة في المجتمع، ليتم إيصالها إلى الجهات المعنية في الإدارة الذاتية لحلها حسب الإمكانات المتوفرة، والتي لا يمكن حلها في الوقت الراهن لوضعها في المخططات القادمة وحلها.

هذا ويواصل حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاته الجماهيرية على مستوى إقليم الجزيرة.

(أ ب)

ANHA