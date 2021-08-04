​​​​​​​مسلم تعليقاً على مجزرة عين عيسى: علينا تعزيز دفاعنا الذاتي في مجابهة الهجمات

ارتكب جيش الاحتلال التركي، اليوم، مجزرة بحق أسرة "زيدان خلف العيسى" من أهالي قرية الصفاوية شرق ناحية عين عيسى، وذلك باستهداف منزلهم بقذيفة دبابة.

ونقل ٤ من أفراد الأسرة إلى مشفى الشهيد عمر علوش في ناحية عين عيسى، وكانوا قد فارقوا الحياة، وهم كل من الأب زيدان خلف العيسى (٥٤ عاماً)، وأولاده زياد (١٢عاماً)، منى وهدى. فيما لم يتم معرفة معلومات دقيقة حول مصير الأم وأحد أبنائها.

وهذه هي ثاني مجزرة ترتكبها الدولة التركية خلال أسبوع. إذ قتل عنصريون أتراك، قبل أيام قليلة، وبتوجيهات من الدولة التركية عائلة كاملة في مدينة قونيا التركية.

وعلّق عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، على المجزرة التركية بالقول "الدولة التركية أسوأ من هتلر. يجب كبح جماحها".

'لا خيار سوى المقاومة'

وحمّل مسلم روسيا وحكومة دمشق مسؤولية استمرار المجازر التركية "حكومة دمشق وروسيا مسؤولتان عن هذه المجزرة".

وأدان مسلم وحشية الدولة التركية "هناك ممارسات وحشية ترتكب أمام مرأى العالم. هناك هجوم متصاعد ضد مقاومة الكرد. الدولة التركية ازدادت شراسة وتهاجم كل مكان، وارتكبت مجزرة مماثلة في مدينة قونيا. هذه المجزرة هدفها الإبادة العرقية. يجب أن يكون شعبنا حذراً. لا خيار سوى المقاومة".

واعتبر صالح مسلم أن تصاعد الهجمات التركية هو انعكاس لضعف الدولة التركية في المجالات "تركيا انكسرت في المجالات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والسياسية. إنها تهاجم المدنيين في كل مكان، ولا نعلم على ماذا ستقدم عليه لاحقاً. على شعبنا أن يكون حذراً. فعلى الرغم من أن عدداً من الدول قدمت ضمانات بخصوص وقف إطلاق النار إلا أن الهجمات التركية لم تتوقف، ويتواصل قتل المدنيين. تركيا عدوة الشعوب لا تهاجم المدنيين فقط؛ بل تتمادى على حرمات الشهداء. الدول تدين هذه الجرائم عبر البيانات فقط وهذا لا يكفي. هناك أمور أخرى مطلوبة من الدول. عدوة مثل الدولة التركية تنتهك جميع المبادئ يجب أن تتخذ تدابير بحقها في الساحة الدولية".

وعلّق مسلم على وجود القوات الروسية وقوات حكومة دمشق في المكان الذي ارتكبت فيها تركيا المجزرة "قتل هؤلاء المدنيين في المكان الذي تتمركز فيه قوات روسيا وقوات حكومة دمشق. فعلى الرغم من أن تلك القوات موجودة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار إلا أنها لم تحمِ الشعب من المجازر ولم تكبح تركيا. لذا فإن حكومة دمشق وروسيا مسؤولتان عن هذه المجزرة، ولا طريق لنا سوى تعزيز دفاعنا الذاتي بمواجهة تلك الهجمات".

(م)

ANHA