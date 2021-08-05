​​​​​​​مسلحون يستهدفون سيارة عسكرية لحكومة دمشق في ريف درعا وأنباء عن قتلى

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين استهدفوا بالرصاص سيارة عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق على الطريق الواصلة بين ناحتة وبصر الحرير بريف درعا الشرقي، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى، وأنباء أن من ضمنهم ضباط.

في حين ردت قوات حكومة دمشق بإطلاق قذائف صاروخية على أطراف ناحتة، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم درعا دون التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى اللحظة بين لجنة المفاوضات وممثلين عن حكومة دمشق برعاية روسية، حيث ترفض لجنة المفاوضات تهجير أشخاص إلى الشمال السوري وهي ورقة متمسكة بها جداً الأخيرة.

وكان المرصد السوري قد رصد، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق على حي طريق السد بمدينة درعا، في ظل الهدوء القائم في المحافظة وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة بعد انتهاء المفاوضات التي تجري برعاية روسية.

(ش ع)