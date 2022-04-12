وقُتل مسؤول فرقة حزبية في حزب البعث في مدينة نوى بريف درعا الغربي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة فلتاناً أمنياً، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن المسؤول الحزبي يعمل مخبر لصالح أفرع حكومة دمشق الأمنية.

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد 133 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 108 شخص، هم: 57 من المدنيين بينهم سيدة وطفلين، و37 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات"، و7 من المسلحين المحليين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق في داعش و5 مجهولي الهوية وعنصر من المجموعات الموالية لروسيا.

(د ع)