​​​​​​​مسلّحان على دراجة نارية ينفذان جريمة اغتيال بدير الزور ثم يُقتلان دهساً

ضمن سلسلة الاغتيالات التي تطال المدنيين في ريف دير الزور من قبل المجهولين، أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية مساء اليوم على اغتيال الشاب "قاسم العفتان" باستهدافه بواسطة مسدس كاتم للصوت أمام منزله في قرية العزبة شمال دير الزور. والشاب المغدور هو من أهالي بلدة خشام نزح منها ويقطن في العزبة مع أهله.

وأفاد مراسلونا من المنطقة نقلاً عن شهود، أنّ المسلحين وبعد تنفيذ جريمتهما حاولا الفرار، ولكن أحد الأهالي الذي كان يقود سيارته شاهد الجريمة، وتمكن من ملاحقة المسلحين ودهسهما بالسيارة، وبنتيجتها قتل أحد المسلحين على الفور فيما أصيب الآخر بجروح خطيرة.

وأكدت المصادر لمراسلنا أنه وحين نقل بعض الأهالي المصاب إلى مشفى جديدة بكارة، لحق بهم شقيق المغدور، وتسلل إلى المشفى وقام بقتله.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصل عليها مراسلنا من بعض الأهالي، أشاروا بأنّ المسلحين هما من سكان بلدة مراط ويعملون كخلايا إرهابية تابعة للحكومة السورية.

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ANHA