في كل شارع وزقاق من حي الشيخ مقصود تروى قصص المقاومة وقصص أخرى للأسر التي تركت بصمتها فيه، والتي خلدتها ذاكرة أهالي الحي إلى يومنا هذا، فعندما نبحث في ثنايا وتفاصيل هذه القصص يتبين لنا مدى ارتباط الأهالي بأرضهم، ومن تلك الشوارع شارع الزهور الذي يقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، وهو شارع يمتد من القسم الغربي لحي الشيخ مقصود إلى منطقة الشقيف.

سُمّي شارع الزهور بهذا الاسم نسبة إلى بائع زهور من المكون العربي يعيش في الحي منذ عام 1975 فكان أول من عاش فيه، وبعد توافد الأسر من كافة المكونات إليه أصبحوا يعيشون على مبدأ أخوة الشعوب، والعيش المشترك لهذا كانت تسمية المشتل بـ "كردستان للزهور"

افتتحت أسرة عبد الله دلوني في ذلك الشارع ما يقارب 8 مشاتل للورد، وكانت تلك الأسرة معروفة بين الأهالي بأسرة "أبي الورد"، حيث كان الوالد عبد الله يعمل في تلك المشاتل مع أبنائه.

توارث زراعة الورد عبر الأجيال

وورّث العم عبد الله زراعة الورود لأبنائه الـ 8، إلا أن طبول الحرب قرعت أبواب الحي في بداية عام 2013، ليُجبَروا على ترك الحي والتوجه لمدينة الحسكة، وبعدها حي الصاخور في مدينة حلب، إلا أنهم استمروا بزراعة الورود في تلك المناطق أيضاً.

محمود دلوني ابن "عبد الله دلوني" يبلغ من العمر 47 عاماً من قرية تنب التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين قال لوكالتنا ANHA "منذ ولادتي وأنا أعمل مع أسرتي في زراعة الورد، حيث ورثناها عن والدي، وكانت مصدر قوتنا لنعيل أسرتنا".

لم يجعل أي عقبة تعرقل عملهم

مع اندلاع المعارك في الحي عام 2013 وخروج الأهالي منه قسراً، عانت الآلاف من الأسر في الحي من ويلات الحرب، وهذا الحال لم يستثنِ أسرة دلوني، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه العقبات إذ عملت على افتتاح مشاتل للورد في المناطق التي نزحت إليها كـ حي الصاخور في مدينة حلب ومدينة الحسكة.

وبهذا الصدد قال محمود: " عانينا الكثير من ويلات الحرب، كان الوضع صعباً علينا إذ خرجنا قسراً من منازلنا وتوجهنا صوب حي الصاخور واضطررنا إلى الابتعاد ما يقارب عاماً ونصف عن حينا"، وأضاف "ومع عودتنا إلى الحي قمنا بإعادة الحياة لهذا المشتل بزراعة مختلف أنواع الورود".

يشبّه محمود عودته إلى حيه ومشتله بعودة الحياة إليه قائلاً: " في اليوم الذي لا أرى فيه مشتلي لا أشعر بالحياة، فبُعدنا عنه كان بمثابة فقداننا لطفلنا والتقائنا به بعد غياب طويل"، مؤكداً ارتباطه الوثيق بأرضه وحيّه.

آلية العمل في المشتل

واللافت في مشتل "كردستان" أنه يضم الكثير من نباتات الزينة وأنواع الورود الموجودة في الأسواق السورية كـ الغاردينيا، الفل، الياسمين، الورد الجوري والصبار، إلى جانب زراعة أشجار الدالية والشمسية والسرو والنخيل، إذ يأتون ببذور الورود من محافظة اللاذقية وطرطوس وحماه ويزرعونها في هذا المشتل حتى تنمو وتكبر، وبعدها يقومون بوضعها في المساكب، ومن ثم يقومون بفرزها في علب مخصصة مع وضع السماد المناسب للنبتة ومن ثم يقومون ببيعها.

ويعمل محمود في مشتله إلى جانب زوجته جمانة دلوني من الساعة الـ 7:00 حتى الساعة الـ 20:00 وبشكل يومي ويعتبرونه مصدر قوتهم اليومي.

وعن الصعوبات التي يواجهها محمود في تأمين مستلزمات الزراعة قال: "نواجه صعوبة كبيرة بسبب غلاء الأسعار، فالأسعار في هذا العام ازدادت أربعة أضعاف عن العام الماضي، إلى جانب فقدان التراب والعلب لزراعة الورود".

(م)

ANHA