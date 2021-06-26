​​​​​​​مشروع قرار أممي يطالب بفتح معبر تل كوجر وسط إصرار روسي بمرور المساعدات عبر دمشق

وسلّمت إيرلندا والنرويج المسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، مشروع قرار لبقية الأعضاء الثلاثة عشر في المجلس. وقد حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من المشروع.

وطالب مشروع القرار الذي تم توزيعه يوم الجمعة بأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدود تركيا والعراق، لكن روسيا، حليفة حكومة دمشق الوثيقة، تملك المفتاح لتبنيه، فيما تطالب موسكو بتسليم المساعدات عبر خطوط الصراع داخل سوريا لتعزيز سيادة حكومة دمشق على البلد بأكمله.

واستخدمت روسيا حتى الآن حق النقض "الفيتو" 16 مرة في مجلس الأمن في مواضيع تتلق بسوريا، كما استخدمت الصين حق الفيتو 10 مرات.

ويأخذ مشروع القرار في الاعتبار بأنّ ثمة زيادةً في الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، ويُطالب بالتمديد لعام واحد في تفويض إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى لمنطقة إدلب، وكذلك إعادة تفويض معبر تل كوجر لإيصال المساعدات إلى شمال شرق سوريا عبر العراق.

وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة في إشارة إلى معبر باب السلام مع تركيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان لاذع "استمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى واعتماد مجدداً معبري باب السلام (شمال غرب) واليعربية للمساعدات الإنسانية".

وأضافت السفيرة الأميركية "يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان أمس الحاجة. أن نتخلف عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة".

وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمس عشرة يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من تموز.

ويسري التفويض عبر الحدود منذ العام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا بعد فيتو روسي بإغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية مع العراق والرمثا مع الأردن. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 تموز/ يوليو.

(م ش)