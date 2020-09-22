​​​​​​​مشروع مصغر للمياه في تل تمر بديل عن محطة علوك

بعد الكارثة الإنسانية التي شهدتها مقاطعة الحسكة والمدن التابعة لها من انقطاع المياه نتيجة سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على محطة علوك الواقعة شرقي مدينة سري كانيه المحتلة، وإيقافها عدة مرات للضغط على المدنيين العزل مستغلةً إياها كورقة سياسية.

باشرت مديرية المياه ببلدية الشعب في ناحية تل تمر في الأيام المنصرمة بحفر بئر تجريبي في قرية عين العبد الواقعة شرقي الناحية لتكون بديلاً عن محطة علوك، وذلك بهدف التخلص من ابتزاز الاحتلال التركي وإيجاد مصدر جديد لمياه الشرب.

وفي حال نجاح المشروع سيتم حفر عدد من الآبار الأخرى لتغطية المدينة وريفها بحاجتها من المياه وعدم الاعتماد على مياه محطة علوك.

خالد محمد علو، الإداري في قسم المياه ببلدية الشعب في ناحية تل تمر أشار لوكالة أنباء " هاوار " أنه بسبب الاحتلال التركي وانتهاكاته المستمرة بقطع المياه عن أهالي المنطقة قاموا بحفر بئر تجريبي ليكون بديلاً عن محطة علوك المتواجدة في سري كانيه المحتلة.

توسيع المشروع بعد تحليل المياه

وأَوضح علو، أن البئر الذي تم حفره سيتم تشغليه لمدة /74 ساعة/ متتالية وذلك لمعرفة مستوى المياه، ليتم بعدها اختبار المياه من خلال أخذ عينة وتحليلها لمعرفة ما إذا كانت صالحة للشرب أم لا.

وأضاف علو "في حال كانت المياه صالحة للشرب وكان منسوبها عالياً سيتم حفر عدد من الآبار الأخرى بالإضافة لتوسعة المشروع".

بسبب صلاحية مياهها للشرب تم اختيار القرية

وبالنسبة للموقع الذي قاموا بحفر البئر فيه لفت علو، أن الموقع الذي تم اختياره لحفر البئر فيه هو قرية عين العبد الواقعة شرقي ناحية تل تمر على طريق قامشلو، وذلك بسبب المياه النقية المتواجدة في المنطقة والتي تصلح للشرب، بسبب تواجد مياه صالحة للشرب في القرية منذ القدم، وتابع "عند قيام الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع المياه عن المنطقة كانوا يعتمدون على مياه عين العبد والتي تصلح للشرب لذلك تم اختيار المكان".

13 كم طول شبكة المياه لتغذية تل تمر

وقال خالد محمد علو، الإداري في قسم المياه ببلدية الشعب في ناحية تل تمر في نهاية حديثه: "بعد الانتهاء من المشروع سيتم إيصال المياه إلى ناحية تل تمر وضواحيها وذلك عبر تمديد شبكة أنابيب تقدر بمسافة /13 كم/ وبقطر يصل لـ/200مم/، ليتم ربطها بالخط الرئيسي الذي يمد ناحية تل تمر وضواحيها بالمياه".

(هـ ن)

ANHA