​​​​​​​مشروع لتشجير بلدة الكسرة في دير الزّور

وتحدّث الرئيس المشترك لبلدية الشّعب في بلدة الكسرة غياث العجيل عن مشروع التشجير القائم في البلدة: "قامت البلدية بإنشاء حديقة مركزية ومدينة ملاهي وسط البلدة للأطفال، بعدما سلبت الحرب حقّهم في عيش طفولتهم والتمتّع بها، وتمّت زراعتها بأشجار ونباتات الزينة".

وبيّن العجيل أنّ هناك مشروعاً قائماً لإنشاء حديقة أخرى عند مدخل البلدة من الجهة الشرقيّة، حيث تمّت زراعتها بأشجار مظّلات، وهي أشجار زينة ذات منظر جميل بالإضافة لأشجار الزيتون والمعروف أنّها مقاومة للعطش".

وأضاف العجيل: " كما تمّ زرع الأشجار الحراجية على مداخل البلدة، وإعادة تأهيل وترميم الأرصفة ومنصّفات الطّرق وإنشاء الدوّار المعروف بدوّار الدّلّة".

(إ)

ANHA