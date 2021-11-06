وأعضاء الحزب الذي قدموا المذكرة هم: تيد كروز، وجيم إينهوفي ورون جاكسون وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.

وأفاد بيان صادر عن مكتب السيناتور كروز أن "مشروع القانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية". ويشترك في رعاية مشروع القانون 15 عضواً من مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف البيان: "يتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تنطبق عليها المعايير القانونية للتصنيف، وإذا كان الأمر كذلك، فسيمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات يمكن أن تخنق التمويل الذي يتلقونه للترويج لأنشطتهم الشريرة".

وقال السيناتور كروز: "لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الإقرار رسمياً بحقيقة جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية". وأضاف: "أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف".

وتابع السيناتور كروز بالقول: "من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي شباط 2016 وقف جون كيري وزير الخارجية الأميركي آنذاك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، معارضاً تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، واستمرت المحاولات حتى أسابيع ترامب الأولى داخل البيت الأبيض التي حاول فيها إصدار قرار تنفيذي بهذا التصنيف في بداية 2017، إلا أنه قوبل بآراء كثيرة معارضة من المؤسسات الأميركية المحترفة في وزارتي الخارجية والدفاع.

وتم تصنيف جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وتنظيمها "تنظيماً إرهابياً" في مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2013، لتلحق بعدها السعودية في آذار/ مارس 2014، حيث أعلنت المملكة أن كلاً من جماعة الإخوان، وداعش، وجبهة النصرة، جماعات إرهابية.

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً حكومياً يقضي بتصنيف نحو 83 جماعة عربية ومحلية على لائحة التنظيمات الإرهابية.

(ي ح)