​​​​​​​مشروع الخضروات الفصلية بتربه سبيه يحقق النجاح ولجنة اقتصاد المرأة تدرس زيادة إنتاج البطاطا

تعد ناحية تربه سبيه مصدراً رئيساً لتصدير أصناف عديدة من الخضروات الصيفية والشتوية إلى السوق المحلي، وتتركز زراعتها في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية.

واستقطبت زراعة البطاطا، التي تعتبر غذاء متكاملاً يمكن للإنسان الاعتماد عليه طيلة عمره، عدداً كبيراً من المزارعين الذين أبدوا تخوفهم من زراعتها؛ كونها تزرع لأول مرة في المنطقة، وما تحتاجه من مناخ ملائم لنموها.

وكانت لجنة اقتصاد المرأة في ناحية تربه سبيه الواقعة في مقاطعة قامشلو، قد افتتحت قبل 6 سنوات مشروع الخضروات الفصلية، وخصصت دونماً (1000 م2) لزراعة أصناف متنوعة من الخضروات، يصل اليوم إنتاجها إلى السوق المحلية ويغطي جزءاً كبيراً من حاجة سوق الناحية.

وبدأ مشروع لجنة اقتصاد المرأة بـ 4 مشاركات، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي والوصول بالمنطقة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ويصل اليوم عدد العاملات فيه إلى أكثر من 100عاملة.

وهذا العام، خصصت اللجنة (50 دونماً) من الأراضي الزراعية لزراعة البطاطا، حيث بلغت كمية الإنتاج للدونم الواحد 3 أطنان، أي حوالي (150 طن من البطاطا)، تعتبره القائمات على المشروع دافعاً للاستمرار.

وبحسب القائمات على مشروع الفصول الأربعة العائد للجنة اقتصاد المرأة، فقد تم حراثة الأرض الزراعية وتجهيزها بعمق 35 إلى 40 سم (وهو العمق الذي تحتاج إليه درنات البطاطا للنمو)، ورشها بالسماد الطبيعي لما فيها من مواد عضوية تساعد على تقوية التربة.

وتتلخص المرحلة الأخيرة في زراعة البطاطا بواسطة آلة زراعية خاصة بها، ورشها بالمبيدات الحشرية والفطرية اللازمة لنمو النبتة.

ولمشروع الخضروات الفصلية، وضعت خطة زراعية فيما يخص منتج البطاطا، وذلك بزراعتها على موسمين خلال عام واحد (في منتصف شهر آب، وشهر شباط) والاستفادة من الأرض الزراعية لأكثر من محصول زراعي، كون زراعة البطاطا تمتد لأربعة أشهر فقط، إلى جانب دراسة زيادة المساحات الزراعية خلال الأعوام المقبلة.

ويسوّق المشروع منتجاته من الخضروات في سوق ناحية تربه سبيه، بأسعار مناسبة ومنافسة بما يؤمن حاجة الأهالي من الخضروات، حيث افتتح محلاً خاصاً لبيع منتجاته للمواطنين في ناحية تربه سبيه.

ويحتاج المزارعون إلى المزيد من الدعم لزيادة نسبة الإنتاج في ناحية تربه سبيه.

(ي م)

ANHA