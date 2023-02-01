وفي سياق تنفيذ هذا المشروع، توجّهت إدارة المرأة في بلديّات إقليم الجزيرة يوم أمس إلى الدرباسيّة لعقد سلسلة من الاجتماعات. وتمّ كخطوةٍ أولى عقد اجتماعين أحدهما مع مجلس مدينة الدرباسيّة والآخر مع مجلس البلديّة، إذ تمّ تقديم معلوماتٍ عن المشروع وطريقة تنفيذه.

وستُعقد في الأسبوع المقبل للغرض ذاته، سلسلة من الاجتماعات مع الكومينات، لجنة البيئة والحرفيين وسيتمّ وضع برامج العمل ثمّ البدء بتنفيذها.

وتقرّر خلال اجتماع تقييم عمل البلديّات لعام 2022، الذي انعقد في الحادي عشر من كانون الثاني المنصرم، الارتقاء بعمل البلديّات القائم على تصوّر المرأة إلى مستوياتٍ أعلى.

إذ ناقش الاجتماع، زيادة عدد العاملات في البلديّات، تطوير مشاريع المرأة، تنفيذ مشاريع بالتعاون مع الكومينات، إقامة دورات توعويّة ومهنيّة للنساء، عقد اجتماعات تتعلّق بالاحتياجات والمشاكل للنساء خارج البلديّات، دورات توعويّة تتعلّق بالبيئة وغيرها.

كما تمّ خلال الاجتماع اختيار بلديّة كنموذجٍ لتنفيذ هذه القرارات. وجرى تحديد هذه البلديّة النموذجيّة بمقترحٍ من ممثلات بلديّة الدرباسيّة.

ويُراد من تنفيذ هذا المشروع الارتقاء بنهج المرأة في الأعمال الاجتماعيّة وعمل البلديّات إلى مستوياتٍ أعلى وجعل الأعمال التي تجري بريادة المرأة منذ عشرة أعوام أكثر بروزاً ومؤسساتيّةً في جميع مجالات الحياة. إذ يهدف إلى القضاء على العقليّة البيروقراطيّة، والمهيمنة والتغلّب على فكرة أنّ المرأة ليست لها أي إرادة وبناء مجتمعٍ ديمقراطي.

(ر)

ANHA