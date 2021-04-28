​​​​​​​مشرف على قناة ري البليخ: الحياة ستنعدم إذا استمرت تركيا بقطع مياه الفرات

وتتفرع قناة البليخ من الجهة الشمالية لسد الفرات في مدينة الطبقة وتروي أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في المناطق التي تمر منها في الطبقة والرقة ودير الزور.

ونتيجة استمرار الدولة التركية بحجز مياه نهر الفرات عن سورية، انخفض منسوب مياه بحيرة الفرات التي تبلغ ارتفاعها أكثر من 304 متر؛ الى أكثر من 5 أمتار ، حيث يبلغ المستوى اليومي للانخفاض منذ شهر شباط/ فبراير الماضي بمعدل 4 سم باليوم ، يتم استهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية على أساس وارد 500 متر مكعب في الثانية، وهي حصة سوريا من مياه الفرات، بينما الكمية التي تدخل الى سورية حالياً أقل من 200 متر مكعب في الثانية.

وعند تشغيل الري سيصل الاستنزاف لأكثر من 5 سم باليوم، فيما سيبلغ مدى الانخفاض خلال شهر أكثر من 1.5 متر يوميا، وبالتالي ستصل بحيرة الفرات إلى منسوب 300 متر، وهو منسوب حرج يؤدي إلى توقف الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي ستضطر إدارة السدود لإيقاف قناة البليخ بشكل نهائي.

وخلال لقاء مع أحد مشرفي قناة ري البليخ بريف الرقة الشرقي عبد الرحمن الخضر ، حذر في بداية حديثه من كارثة اقتصادية معيشية تحل بالمنقطة اذ استمرت تركيا باستخدام هذا السلاح تجاه الشعب السوري.

وأشار الخضر أن المنطقة تعتمد على الزراعة بالدرجة والأولى ويأتي بعدها تربية المواشي، مؤكداً أن الحياة ستنعدم اذا انقطعت المياه، " كل عائلة في ريف الرقة لديه أرض زراعية ومواشي يعتمدون على ريعها في تأمين قوت يومهم، واذا انعدمت المياه انعدمت الحياة ".

وأوضح الخضر " كانت قناة ري البليخ تستجر 93متر مكعب من المياه لري جميع الأرضي الزراعية ضمن المنطقة التي تمر بها, اليوم القناة تشهد انخفاض كبير بمنسوبها, حيث أصبحت تستجر اقل من 60 متر وبضغط ضعيف جداً, هذا لا يكفي لري جميع الأراضي، خاصة في موسم الزراعات الصيفية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالقطن والذرة الصفراء والخضراوات بأنواعها".

ونوه الخضر أن مياه القناة خلال الفترة القادمة قد تشح الى حد كبير ولن يساعد انخفاض منسوبها وتدفقها من الوصول الى آخرها خاصة الى مناطق دير الزور.

وفي ختام حديثه ناشد الخضر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية وإجبارها على منح سورية حصتها الكاملة من مياه الفرات حسب الاتفاقيات المبرمة .

(مـ)

ANHA