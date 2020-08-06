​​​​​​​مشفى عمر علوش يفتتح قسمًا للحجر الصحي

ويأتي افتتاح هذا القسم في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للحد من انتشار فيروس كورونا، وخصوصًا بعد تسجيلها لعشرات الإصابات في مناطقها.

ويضم قسم الحجر الصحي في ناحية عين عيسى 5 غرف، تحوي كل منها 3 أسرة، يشرف عليها كادر طبي مؤلف من 4 أطباء، 8 ممرضين، مخدر، مخبري، سائق، و4 عمال نظافة وعامل استقبال.

وبهذا الخصوص أكد الطبيب صالح الظاهر المشرف على قسم الحجر الصحي في مشفى الشهيد عمر علوش بأنهم جاهزون لاستقبال أي حالة يشتبه بإصابتها بهذا الوباء.

وشدد الظاهر على ضرورة اتباع التدابير الوقائية من هذا المرض، والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات درءًا للإصابة بهذا المرض.

ونوه صالح بأنه سيتم رفد هذا القسم بـ 5 أجهزة تنفس، من المقرر أن تصل مع بداية الأسبوع القادم حسب قوله.

هذا وعمم مشفى الشهيد عمر علوش رقمًا خاصًّا للإبلاغ عن أي حالة اشتباه (0998662942).

وتجدر الاشارة إلى أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 54 حالة في مناطق متفرقة تابعة لها، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة اليوم.

(ج)

ANHA