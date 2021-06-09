​​​​​​​مشفى الطّبقة الوطنيّ: ازدياد حالات التسمّم بين الأهالي نتيجة المياه الملوّثة

تستمرّ الدولة التركية بتطبيق حروبها على شعوب المنطقة وخصوصاً الحرب الخاصّة التي نشهدها حالياً والتي تتجلّى بحبس موارد المياه عن المنطقة والسكان منذ قرابة 6 أشهر، لتحاول بهذه الانتهاكات تنفيذ مخططاتها الاستبدادية وأساليبها الفاشية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وظهرت في الأيام الأخيرة حالات تسمم بين أهالي مدينة الطبقة بسبب مياه الشرب الملوّثة نتيجة ركود المياه الذي يشهده نهر الفرات.

وفي هذا السياق تحدّث لوكالتنا الصيدلاني في مشفى الطبقة الوطني عبد الله المبروك، فقال: "يستقبل المشفى الوطني يومياً أكثر من 50 حالة تسمم بالمياه الملوثة كحالات الإسهال الحاد والالتهابات المعوية".

ولفت عبد الله المبروك إلى انتشار العديد من الجراثيم والفيروسات والبكتيريا متسبّبة بآثار مستقبلية على السكان كحالات للبلهارسيا والحمى التيفية والتهاب الكبد، بالإضافة لازدياد تركيز المعادن في المياه مما يؤدي لأمراض سرطانية وجلدية.

ويعتبر الحل الإسعافي لمستخدمي مياه الشرب المستجرة من النهر دون تعقيم هو غلي الماء قبل الشرب، بالإضافة لاستخدام الكلور الطبي الذي يباع في الصيدليات.

وناشد المبروك في ختام حديثه، المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية لفتح مياه نهر الفرات لإيقاف تلوث المياه كونها المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الأهالي للشرب في المنطقة.

(ع ص/إ)

ANHA