​​​​​​​مشفى الشدادي ينتظر ذوي الرداء الأبيض ليدخل الخدمة

انتهت الورشات العاملة من ترميم مشفى الشعب في الشدادي، منذ أيار مايو/ المنصرم، بعد عمل شاق استمر أكثر من عام كامل، ووسط تحضيرات لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا لتزويد المشفى بالكوادر الطبية المختصة.

وبدأ ترميم المشفى وإعادة تأهيله بعد أن كان قد تعرّض لدمار شبه كامل نتيجة معارك تحرير البلدة من مرتزقة داعش، منذ مطلع العام الماضي كانون الثاني/ يناير حسب القائمين على المشروع.

وجاءت جهود إعادة التفعيل تلبية لنداءات المواطنين المتكررة، وللحاجة الماسة لأهالي الناحية والقرى والبلدات المحيطة بها إلى الرعاية الصحية.

وسيقدم مشفى الشعب في الشدادي لدى افتتاحه الرعاية الصحية لأكثر من 700 قرية وبلدة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، أبرزها "الشدادي، مركدة، العريشة، الدشيشة، عبدان".

ومع دخول المشفى الخدمة، سيوفر على أهالي الناحية عناء السفر ومشاق الطريق للوصول إلى مشافي المدن والنواحي المجاورة.

ويجري العمل حالياً على تفعيل 4 أقسام رئيسة في المرحلة الأولى هي "الإسعاف والأطفال والداخلية والنسائية".

وستكتفي هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بتفعيل تلك الأقسام في الفترة الحالية؛ نظراً للافتقار للمتخصصين في أقسام أخرى، حسب ما أشارت إليه الإدارية في هيئة الصحة بمقاطعة الحسكة، سهام ملّا.

وأكدت سهام ملّا أن الأسباب التي أعاقت تفعيل مشفى الشدّادي هي قلة الموارد البشرية من كوادر صحية وأطباء أخصائيين في المنطقة الجنوبية لمدينة الحسكة، بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا.

ولفتت سهام ملّا إلى أن هيئة الصحة تتجهّز في الوقت الحالي لافتتاح المشفى وتفعيله ضمن الإمكانات المتاحة، وأن العمل جارٍ على تجهيز الكوادر الصحية والطّبية التي ستعمل في المشفى، ضمن الأقسام الأربعة التي ذكرت آنفاً، إلى حين استكمال وتجهيز الكوادر الأخرى لتفعيل المشفى بشكل كامل.

وعن تاريخ تفعيل تلك الأقسام، وافتتاح مشفى الشعب في الشدادي لأبوابه أمام أهالي الناحية، قالت الإدارية في هيئة الصحة في مقاطعة الحسكة إنه سيكون "في القريب العاجل" بعد الانتهاء من تخصيص الكوادر الطبية تلك.

(أ م)

ANHA