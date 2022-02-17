​​​​​​​مشفى الفرات في ريف دير الزور الشرقي يجري أكثر من 40 عملية جراحية بعد دعمه بالمستلزمات الطبية

وتعرّض مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي للدمار، إبان احتلاله من قبل مرتزقة داعش، حيث نهبوا جميع مستلزماته الطبية، وبعد تحرير المنطقة، عملت لجنة الصحة والكادر الطبي وأهالي المنطقة على إعادة تأهيله ليفتح أبوابه من جديد.

فتح مشفى الفرات العام أبوابه أمام أهالي ريف دير الزور الشرقي بتاريخ 18 آذار 2021، وكان يقدم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى معالجة الحروق البسيطة.

بداية العام الحالي قدمت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أجهزة طبية لغرفة العمليات والأشعة، بالإضافة إلى تفعيل مخبر داخل المشفى، ومنذ ذلك الوقت أجرى المشفى أكثر من 40 عملية جراحية متنوعة، باستثناء القلبية والعظمية.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا الإداري في مشفى الفرات العام، عبد القادر الأمين، الذي قال "بداية العمل كانت بدعم وجهود الأطباء والقائمين على المشفى والتبرعات من أهل المنطقة، وقمنا بتوفير بعض الأدوية للإسعافات الأولية".

وأضاف عبد القادر الأمين "نشكر الإدارة الذاتية وهيئة الصحة على الدعم الذي قدموه للمشفى، وأوضح "المشفى ما يزال بحاجة إلى أثاث وأجهزة عناية وسيارات إسعاف وتجهيز حواضن للأطفال وأجهزة تصوير إيكو وطبقي محوري، ليكتمل العمل الطبي في المشفى".

المواطن ياسين الحمد من أهالي بلدة الكشكية قال "مشروع مشفى الفرات هو مشروع عظيم ويخفف العبء عن أهالي المنطقة، إلا أننا نواجه صعوبات؛ لعدم وجود كافة العمليات الجراحية في المشفى".

وأوضح ياسين الحمد "الأوضاع المعيشية صعبة، ولا يستطيع الجميع تأمين كافة الأدوية وإجراء عمليات في المشافي الخاصة، ونأمل أن تتوفر كافة المستلزمات الطبية في مشفى الفرات لتقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء المنطقة".

وشكر الحمد الكادر الطبي في مشفى الفرات وهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الدعم الذي قدموه للمشفى، وطالب المنظمات الإنسانية والإدارة الذاتية بإكمال المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الجراحية للمشفى".

والجدير بالذكر أنه يوجد في ريف دير الزور الشرقي 3 مشافي عامة؛ وهي مشفى الفرات، ومشفى الشحيل الذي يقدم كافة الخدمات الطبية، ومشفى هجين الذي يقتصر عمله على الإسعافات الأولية.

(خ)

ANHA