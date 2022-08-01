​​​​​​​مشفى آفرين: إحدى المصابات بقصف الاحتلال التركي استشهدت في مشافي حلب

وكان جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قد قصفوا في الـ 26 من شهر تموز الفائت، من قواعده في مدينة إعزاز المحتلة، عدة قرى في مقاطعة الشهباء وقرى في ناحيتي شرا وشيراوا بأكثر من 940 قذيفة.

وأدى قصف الاحتلال التركي على أطراف مدينة تل رفعت، إلى إصابة 6 نساء بينهن قاصرات كنّ يعملن في الأراضي الزراعية، نقلن على إثره إلى مشفى تل رفعت، ثم إلى مشفى آفرين في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، فيما نقلت الشابة فهيمة فوزي رشو 17) عاماً)، من أهالي ناحية جندريسه، إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج بعد بتر ساقها إثر إصابتها بشظية.

وقال أحد أعضاء إدارة مشفى آفرين في مقاطعة الشهباء لوكالتنا إن الفتاة (فهيمة فوزي رشو) استشهدت متأثرة بإصابتها نتيجة قصف الاحتلال التركي على محيط مدينة تل رفعت في مقاطعة الشهباء.

https://hawarnews.com/ar/haber/isabh-c2a06-nsaa-fy-qsf-alahtlal-altrky-ala-tl-rfat-tm-althdyth-h69007.html

(ج س/ف)

ANHA