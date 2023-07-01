​​​​​​​مشاورات دفاعية صينية بريطانية فرنسية بخصوص قضايا الأمن الدولي

وأضافت الوزارة في بيان، أن وفد مشاورات الدفاع الاستراتيجية التابع للجيش الصيني، تبادل آراء تفصيلية بخصوص قضايا الأمن الدولي والإقليمي والتي هي محل الاهتمام المشترك، وتطوير التفاهم والثقة المتبادلين.

وتأتي الزيارة كما يبدو ضمن تحركات الصين في الأشهر الأخيرة للتقارب مع أوروبا في ضوء توتر العلاقة بين بكين وواشنطن.

وفي 20 حزيران الفائت، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من العاصمة الألمانية برلين، في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه المنصب، أن بكين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أيار الماضي، أجرى وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، جولة أوروبية شملت ألمانيا وفرنسا والنرويج، بدعوة من وزراء خارجية تلك الدول.

جولة تشين غانغ آنذاك، جاءت استكمالاً لتواصل دبلوماسي بين بكين وعواصم أوروبية عدة، تحت عناوين العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، والتوتر بشأن تايوان، وتبعات التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(م ش)