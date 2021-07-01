​​​​​​​مشاريع خدمية للارتقاء بالواقع الخدمي

تسعى بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا للقيام بأعمال من شأنها الارتقاء بالواقع الخدمي وتحسينه في المنطقة، ضمن ميزانية العام 2021.

بلدية الشعب في مدينة الحسكة، بدأت ومنذ 20 حزيران المنصرم، بعملية صيانة وإصلاح الطرق ومنصفات الطرق.

فيما تستهدف مشاريعها أيضاً تحسين البنية التحتية للمدينة، وخاصة بعد توسع البناء العمراني، بحسب الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في الحسكة فيان جاجان.

وخلال عملهم، أهّلت ورشات البلدية أعمدة الإنارة العامة، في الشوارع الرئيسية" المشيرفة، الغزل، دوار الاطفائية، البيروتي والصالحية"، وأشارت فيان: إن ورشات البلدية ستقوم بملء منصفات الطرق بالتربة الزراعية وتشكيل أحواض حول الأشجار ورفدها بشبكة سقاية، وتجديد أحجار الأرصفة وطلائها.

إضافة لتعبيد بعض الطرق المتضررة داخل المدينة.

ونوهت فيان، أن المشاريع التي تم استهدافها من خلال هذه الحملة تم درستها من قبل بلدية الشعب بمبلغ إجمالي 150 ألف دولار أي ما يعادل الـ400 مليون ليرة سوري.

وفي ناحية كركي لكي رصدت بلدية الشعب مبلغ 64 ألف دولار أمريكي للقيام بخططها الخدمية في مركز الناحية والبلدات التابعة لها.

ومن المشاريع الخدمية التي تخطط ورش البلدية العمل فيها، إنشاء كراج للسيارات في ناحية كركي لكي بقيمة 9000 دولار، وحفر بئر في المنطقة الشمالية في كركي لكي من أجل تزويد الأهالي المياه، ترقيعات الزفت في طرق الناحية من أجل تسهيل الحركة ولاسيما في فصل الشتاء، تنفيذ وصلات الصرف الصحي في الناحية بقيمة 10آلاف دولار لتخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية".

وبحسب المشرفين في بلدية الشعب فإنهم بصدد تسوية طريق بلدة مصطفاوية بالحجر المكسر تعبيده بقيمة تصل لـ15 ألف دولار، إضافة لصيانة طريق قرية يوسفية، واستبدال شبكة الصرف الصحي في قريتي رميلان باشا وعرعور في ريف الناحية.

(كروب /سـ)

ANHA