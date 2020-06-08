​​​​​​​مشاريع خدمية جمة ستقدمها بلدية الدرباسية للأهالي في الصيف

رغم الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة، بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري"، وجائحة كورونا، تستمر المؤسسات الخدمية بتقديم خدماتها.

بلدية الشعب في ناحية الدرباسية من المؤسسات الخدمية التي منعتها هجمات الاحتلال التركي من تنفيذ مشاريعها.

وقد وضعت بلدية الشعب في ناحية الدرباسية عدة مشاريع خدمية في خطتها خلال فصل الصيف، عدا تأمين الآليات والموافقات اللازمة من لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة.

تعبيد الطرق

يعد تعبيد الطرق من أهم المشاريع الخدمية لدى بلدية الشعب في الناحية، نظراً لكثرة الحفر التي ظهرت نتيجة العوامل الطبيعية، وستعمل على تنفيذها خلال مدة قصيرة.

وتمكنت بلدية الشعب من تنفيذ وتعبيد الكثير من الطرق الرئيسة في الصيف المنصرم، ومن أبرزها طرق مداخل الناحية والطرق الفرعية في الحارة الغربية وبعض القرى.

وفي صيف عام 2020 قررت البلدية تعبيد الطرق المتبقية، التي لم تتمكن من ترميمها في الصيف المنصرم، وهي كل من الطريق العام الواصل من ناحية الدرباسية إلى مفرق عزيزة، والذي تعرض للتشققات وتشكلت الحفر فيه، بالإضافة إلى ترميم الحي الشرقي وخاصة حي الحدود.

إصلاح شبكات الصرف الصحي

في الصيف الماضي أصلحت البلدية الكثير من شبكات الصرف الصحي في الناحية، وأبرزها شبكات الحارة الغربية، التي كانت تتسبب بالأمراض وانتشار الروائح الكريهة.

وحسب نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية، علي صالح، تعمل البلدية الآن على إصلاح باقي الشبكات التي تحتاج للصيانة وخاصة في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية.

إنشاء سوق خاص للحوم وكراج للشاحنات الكبيرة

كما تعمل بلدية الشعب على إنشاء سوق خاصة للحوم، وإبعادها عن سوق الناحية، ومن المقرر أن تنفذ البلدية هذا المشروع هذا العام، بالإضافة إلى إنشاء مرآب للشاحنات الكبيرة لتخفيف أزمة السير داخل الناحية، وتنظيم سيرها في أوقات محددة.

المشاريع ستنفذ حتى نهاية الصيف

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الدرباسية، علي صالح، أكد أنه من المقرر أن تنفذ البلدية هذه المشاريع حتى نهاية فصل الصيف، ووضع مخططات أخرى تخدم الأهالي في الناحية لفصل الشتاء.

(هـ ن)

ANHA