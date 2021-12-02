​​​​​​​مشاركون في خيمة عزاء الشهيد عنتر: جسّد أخوة الشعوب بكل معانيها

ونُصبت خيمة العزاء للشهيد الثوري والمناضل عنتر ديرسم، الاسم الحقيقي كاظم أرغون، والتي زينت بصوره، بجانب مزار الشهيد دليل ساروخان الكائن في حي العنترية في مدينة قامشلو، وشارك إلى جانب الأهالي، مؤسسات ثقافية وخدمية وصحية وأمنية، ووفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

والشهيد عنتر من الأوائل الذين انضموا إلى صفوف حركة حرية كردستان، وناضل في الأجزاء الأربعة من كردستان، وعلى الرغم من أوضاعه الصحية لم يتوانَ أو يتردد في خدمة شعبه، حتى نال مرتبة الشهادة في الـ 11 من تشرين الثاني في روج آفا، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وتوافدت الحشود إلى خيمة العزاء، حاملة صور الشهيد عنتر، وصور القائد عبد الله أوجلان، ورموز ورايات ثورة روج آفا، رافعات شارات النصر وسط ترديد شعارات تمجد الشهادة والشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عزّت العضوة في مجلس عوائل الشهداء، شمسي خان كلو، عائلة الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لهم.

وعن نضال الشهيد عنتر، أضافت:" أفنى حياته في خدمة قضية شعبه"، وتابعت:" لذلك واجب علينا استكمال نضالهم الذي دام عشرات السنوات، دون تردد، لكي نستطيع ردع الهجمات التركية والمؤامرات التي تحاك ضد منطقة شمال وشرق سوريا".

وعاهد على الاستمرار في النضال والسير على طريق الشهداء حتى تحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحرية.

ومن جانبه، لفت الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو، أفرام إسحاق، إلى مناقب الشهيد، وقال: "كان يجسد أخوة الشعوب بكل معانيها، ويهتم بأمور الشعب، لم يفرق يوماً بين الكردي والعربي والسرياني والآشوري، قضية شعوب المنطقة كانت قضية واحدة بالنسبة له".

وأضاف إسحاق "لنكن أوفياء لدماء الشهداء عبر متابعة السير على خطاهم، وتجسيد أخوة الشعوب، ولندافع عن مشروع الإدارة الذاتية الذي يتم محاربته من كل الجهات؛ لأنه يمثل إرادة الشعوب"، وبيّن أن تضحيات الشهداء هي التي حافظ على هذا المشروع، ولذلك يجب التلاحم والتكاتف داخلياً لتزدهر".

وشدد إسحاق في نهاية حديثه على ضرورة الدفاع عن الأرض ضد كل الهجمات.

ومن جهته، أشاد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، بشخصية الشهيد عنتر، وقال: "أحبه الكبار والصغار والشباب والشياب، وعُرف بأنه مضحٍ ومثال للنضال من أجل حرية الشعوب، وتلميذ لفكر وفلسفة القائد أوجلان".

ونوّه يونس "سيكون الشهيد عنتر دائماً مثالاً لنا، وبشهادته أصبح رمزاً لثورتنا التي خاض النضال من أجلها سنوات طويلة دون تردد".

وأكد "أن الشعب الكردي وشعوب المنطقة ومكوناتها ضحت بآلاف الشهداء من أجل الحرية، وناضلت ضد سياسات الحرب الخاصة، وفي إشارة إلى أعداء الشعوب، وتابع: "صنعوا الحدود لتجزئة أراضينا، وهؤلاء الثوار أمثال المناضل عنتر لم يعترفوا بالحدود التي وضعها الأعداء".

ولفت "أن ثورة روج آفا أثبتت أن الوطن والإرادة والحقوق والدفاع عن هوية الشعب الكردي وشعوب المنطقة واحدة، ولن تكسر لوجود الإرادة والقوة والساعد لتطوير المشروع الديمقراطي، الذي يشارك فيه كافة مكونات المنطقة".

وبيّن في ختام حديثه أنه لولا وجود مناضلين وثوار أمثال الشهيد عنتر لما كانت هناك ثورة الآن في روج آفا.

(كروب/آ)

ANHA