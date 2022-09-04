​​​​​​​مشاركون في خيمة الاعتصام: علينا التكاتف وإخراج الجواسيس والعملاء لضمان تحقيق النصر

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي نظمت من قبل قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار المنددة بالصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا، والمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة، في يومها الـ 24.

شارك في فعاليات خيمة الاعتصام، اليوم السبت، أعضاء وعضوات قوات حماية المجتمع والمرأة في ناحية كركي لكي والعشرات من أهالي مدينة قامشلو.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو قوات حماية المجتمع في كركي لكي، خالد عثمان، أشار من خلالها إلى أن الشعب الكردي وشعب كردستان عامة شهدوا على العديد من الثورات، وقال: "وثورتنا هذه تعتبر الثورة الـ 30 على مر تاريخ الشعب الكردي، جميع تلك الثورات بائت بالفشل، ثورة حرية كردستان التي انطلقت بقيادة القائد أوجلان، والتي سعى الجميع لإنهائها كما غيرها من الثورات، مازالت مستمرة"

طالب خالد عثمان خلال كلمته جميع المنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية، ومن يسعى من أجل حقوق الإنسان التي لم تحرك إلى هذا اليوم ساكناً حيال الهجمات التركية على المنطقة، بالقيام بمسؤولياتها بوضع حد لجرائم الاحتلال التركي وفرض حظر جوي على سماء المنطقة".

مؤكداً "من خلال تبنينا نهج القائد أوجلان واتخاذ الخط الثالث القائم على أخوة الشعوب والتكاتف فيما بيننا أساساً لنا على أرض الواقع، استطعنا تحقيق هذه الانجازات والمكتسبات".

عاهد عضو قوات حماية المجتمع في كركي لكي، خالد عثمان، في ختام كلمته، بأنهم سيواصلون النضال حتى تحقيق النصر، مشدداً على وجوب إخراج الجواسيس والعملاء "من بيننا لضمان نصرنا".

بدورها، استنكرت عضوة قوات حماية المجتمع - المرأة في كركي لكي، منيفة سليمان، وحشية الاحتلال التركي والطريقة تعامله اللاأخلاقي في تسليم رفات الشهيد هاكان أرسلان لوالده في كيس يحتوي على بقايا عظامه، مطالبةً "بوضع حد لتلك الجرائم، وإيقاف عضوية تركيا من حلف الناتو".

وعاهدت منيفة سليمان "بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحقيق النصر".

الجدير ذكره أن فعالية خيمة الاعتصام التي نصبت أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلو، بدأت منذ الـ 12 من شهر آب المنصرم.

(ك.آ/ي م)

ANHA