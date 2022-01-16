​​​​​​​مشاركون في اعتصام سيمالكا: سنستمر إلى أن نتسلم جثامين الشهداء

لا تزال فعاليات خيمة الاعتصام مستمرة، وسط المناوبات وزيارة الهيئات إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور (جنوب كردستان) في اليوم الـ 104؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان.

وتوجه صباح اليوم الأحد، أعضاء هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة ومجلس عوائل شهداء مقاطعة قامشلو، إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين.

وكان في استقبالهم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت أمام بوابة فيش خابور إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو مجلس مقاطعة قامشلو، عبد الرزاق محمد، كلمة شجب فيها سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي في هجماته ضد قوات الكريلا.

كما ندد باستمرار الديمقراطي الكردستاني في تعنته ورفضه الاستجابة لمطالب المعتصمين.

وأشار إلى أن الأهالي لن يتوقفوا عن الاعتصام إلى أن يتم تسليم جثامين الشهداء؛ ليواروا الثرى خلال مراسم لائقة.

وناشد البيان المنظمات الإنسانية والحقوقية والمنظمات الدولية التدخل والضغط على الديمقراطي الكردستاني لتسليم جثامين الشهداء لذويهم.

وبعد الانتهاء من الكلمة، توجه أعضاء هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة ومجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو إلى الخيمة للمشاركة في الاعتصام الذي دخل يومه الرابع بعد المائة.

هذا وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(ع ع /آ)

ANHA