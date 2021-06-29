​​​​​​​مشاركات: الكونفرانس خطوة إيجابية لحماية الديانة الإيزيدية والمرأة

وانطلق، صباح اليوم، الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا تحت شعار "بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الإيزيدية في روج آفا"، بمشاركة نساء إيزيديات ووفود من حلب، إقليم الجزيرة، وألمانيا.

بعد الكلمة الترحيبية، ألقيت عدة كلمات، منها كلمة الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين نوروز أحمد التي هنأت الحضور والمرأة الإيزيدية بانعقاد الكونفرانس.

ما تفعله تركيا هدفه إمحاء الديانة الإيزيدية

وقالت نوروز: "عبر التاريخ مرّ المجتمع الإيزيدي بعدد من الفرمانات والمجازر التي سعت إلى طمس الهوية والديانة الإيزيدية وإبادتها ومحوها من الوجود مستعملين أبشع أنواع الأساليب وآخرها المجزرة التي ارتكبها داعش بحق نساء شنكال".

وأضافت: لا يخفى على أحد ما تفعله الدولة التركية في عفرين وطمس تاريخ الإيزيديين عبر بناء مساجد ومستوطنات في القرى الإيزيدية لإمحاء الديانة الإيزيدية التي تعتبر هوية لهم".

وأثنت نوروز أحمد في ختام حديثها على تأثير ودور فكر القائد عبدالله أوجلان الذي استطاع تحرير المرأة عامة والإيزيدية بشكل خاص.

الكونفرانس خطوة لحماية المرأة

بدورها باركت، زينب حبش، إدارية مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم الجزيرة انعقاد الكونفرانس الأول على صعيد روج آفا، وأكدت أن هذا الكونفرانس سيكون خطوة إيجابية لحماية الديانة الإيزيدية والمرأة الإيزيدية وكسر مخططات الاحتلال التركي وجميع القوى التي تسعى لطمس هويتهم.

ومن ألمانيا ألقت العضوة في "سيوان المرأة الإيزيدية"، جازية حوران، كلمة هنأت فيها انعقاد الكونفرانس على القائد عبد الله أوجلان وأهالي عفرين.

جازية أكدت في كلمتها أن الكونفرانس سيكون ضربة لمخططات المحتل التركي وأتباعه وسيكون صفعة جديدة في كتاب مقاومة المرأة الإيزيدية في وجه الفرمانات.

"النساء الإيزيديات استطعن المضي قدماً نحو تأسيس أنفسهن"

فيما جاء في كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، عائشة محمود: "النساء الإيزيديات تمكّن اليوم من المضي قدماً بالرغم مما عانين في تشكيل وتأسيس اتحادات المرأة الإيزيدية، ويؤكد هذا مدى إصرار النساء الإيزيديات على توحيد أنفسهن وتأسيس حياة منظمة بعيدة عن مخططات الإبادة التي تستهدف الشعب الإيزيدي".

بعد إلقاء الكلمات، قرئت البرقية المرسلة من قبل حركة تحرير المرأة الإيزيدية في شنكال والتي هنأت فيها النساء وتمنت أن يخرج الكونفرانس بقرارات تدعم المرأة عامةَ.

واستمر الكونفرانس بقراءة التقرير التنظيمي والنظام الداخلي لاتحاد المرأة الإيزيدية وتم النقاش عليه من قبل الحاضرين.

ومن المقرر أن يواصل الكونفرانس أعماله بانتخاب عضوات لتشكيل منسقية مجلس اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا وإصدار البيان الختامي.

(كروب/س و)

ANHA