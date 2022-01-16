​​​​​​​مشاركات خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار: نقتدي بنضاله

يواصل مؤتمر ستار أعمال اجتماعه السنوي الذي جاء بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ 17، بمشاركة 300 عضوة، في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

وعلى هامش الاجتماع، باركت المشاركات من شمال وشرق سوريا ذكرى تأسيس مؤتمر ستار على كافة النساء اللواتي يكافحن من أجل حقوقهن ويحاربن الذهنية الرأسمالية المتجسدة في شخصية الرجل الحالية.

الحقيقة

خود عيسى العلي، الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا من مدينة الرقة، تقول في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار "شاركنا (السبت)، في الاجتماع السنوي لمؤتمر ستار، وهنأنا بمناسبة مرور 17 عاماً على تأسيسه"، وتضيف: "لقد ساهم بشكل كبير في شق الطريق أمام النساء من مختلف الشعوب وأنار لها طريق الحقيقة".

أكدت خود عيسى "نحن في تجمّع نساء زنوبيا في المناطق المحررة، نعتبر مؤتمر ستار قدوة لنا من حيث نضاله وإصراره على المقاومة في وجه كافة الصعوبات والعراقيل التي واجهته، سواء من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أو من قبل الذهنية الذكورية"، ونوّهت إلى أن ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة لن يكون "النهاية"، إنما بداية لحقبة جديدة تكون المرأة فيها في طليعة المشهد، فضلاً عن أن هناك العديد من القرارات التي نسعى لبلوغها وإنجازها".

في ختام حديثها، تمنت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، لمؤتمر ستار دوام التوفيق والنجاح وتحرير كافة النساء في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط.

ذات فعّالية أكبر

من جهتها، أشارت بيريفان عمر إلى دور مؤتمر ستار في تنظيم المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، مبينة أن المرأة بانضمامها إلى مؤتمر ستار باتت ذات فعالية أكبر مقارنة مع السنوات الماضية.

أكدت بيريفان أن مؤتمر ستار قد كشف عن قوة المرأة، فالنساء المنضمات تحت مظلته، يناضلن منذ سنوات على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي يواجهنها، ويأبين الاستسلام، مشيرة إلى أنهن تمكنّ من استرداد بعض حقوقهن، ويكافحن لنيلها كاملة.

كما باركت شهرزاد الجاسم من مدينة دير الزور، جميع النساء بهذه "الذكرى العظيمة، ذكرى انفتاح المرأة وقوتها وانطلاقها تحت سقف مؤتمر ستار، ويعود الفضل في ذلك إلى فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي أخرج المرأة من إطار العادات والتقاليد البالية، ومنحها حقوقها بفكره الحر".

تمنت المشاركات أن يُكلل هذا العام بالمزيد من الإنجازات على كافة المستويات، داعيات "علينا توحيد صفوفنا في جميع المناطق السورية، لنتساعد معاً في تحرير النساء في المناطق التي لم نتمكن من الوصول إليها، لذا سنمضي قدماً مع مؤتمر ستار لتجاوزها ".

(ي م)

ANHA