​​​​​​​مشاركات في تدريب لجنولوجيا يثنين على مضمون التدريب ويقترحن زيادة مدته

يُركز مركز أبحاث جنولوجيا على تطوير الجانب الفكري لدى النساء عبر افتتاح دورات تدريبية فكرية مغلقة ومفتوحة، تتناول أسس الحياة المشتركة الحرة، والتعريف بجوهر المرأة الحقيقي ودورها في إدارة المجتمع.

من هذا المنطلق، يفتتح مركز أبحاث جنولوجيا دورات تدريبية، للشابات والنساء بحيّ الشيخ مقصود في مدينة حلب، انضم إلى آخر تدريب افتتحه المركز 25 كانون الثاني المنصرم، استمر التدريب تسعة أيام، وانتهى 2 شباط من الشهر الجاري، (11) شابة وامرأة.

وسميت الدورة التدريبية تيمناً باسم الناشطة والأكاديمية الشهيدة ناكهان آكارسال، التي تعرضت لهجوم مسلح 4 تشرين الأول 2022 في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان).

ويرتكز مضمون التدريب على علم المرأة (جنولوجيا)، ولا سيما أسس وميادين الحياة المشتركة الحرة، والمرأة والعائلة، ويشرف عليه عضوات مركز الأبحاث.

وتتراوح مدة التدريب بين 3 – 4 ساعات يومياً، ويدرب في مركز اتحاد المرأة الشابة في القسم الشرقي من الحيّ.

حيث يتم النقاش بين المنضمات إلى التدريب والمشرفات عن طبيعة المرأة ودورها في بناء مجتمع سليم إلى جانب تسليط الضوء على ما سلبته الأنظمة السلطوية الأبوية من المرأة وقيدت نشاطها وفرضت أحكام مجحفة بحقها، منتهياً بعرض سنفزيون عن الحماية الذاتية للمرأة بجميع جوانبه.

قيّمت فاطمة سليمان، وهي إحدى الشابات المنضمات إلى التدريب، ما تلقته خلال التدريب، بأنه كان حماسياً وذو معنى كبير، وأضافت: "في كل يوم كنا نتعلم شيئاً جديداً".

مبينة أهمية هذه الدورات التدريبية من أجل المرأة الشابة "لقد كنا محصورات في مساحات صغيرة، ومحاطات بالحدود من كل الجوانب؛ لكن بعد التدريب تعرفنا على حقيقتنا من الناحية الفكرية والثورية والثقافية، وعرفنا دورنا في المجتمع".

وتمنت فاطمة في ختام حديثها، لوكالتنا، أن تنظم المرأة الشابة نفسها بشكل أكثر تنظيماً، والتعمق في البحث عن ذاتها. كما تأملت أن "يكون التدريب المقبل موسع بشكل أكبر من حيث عدد المنضمات ومدة التدريب؛ لأنه هام جداً للمرأة الشابة".

من جهتها، أثنت الشابة آسيا موسى، على مضمون التدريب لما يرافقه من تغيرات بشخصيتهن، وقالت: "إنه (أي التدريب) يحرر فكرنا، ويطور من شخصيتنا".

وأوضحت "على الرغم من أن مدة التدريب كانت قصيرة؛ لكننا تعلمنا فيها الكثير، وبالنسبة لي تعرفت على ذاتي وعلى ما يقع على عاتقي من أجل؛ تطوير شخصية المرأة والتعريف بدوري في المجتمع".

(ي م)

ANHA