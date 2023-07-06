​​​​​​​مشاركات في مؤتمر نساء زنوبيا: بفلسفة المرأة، الحياة، الحرية سنناضل لبناء سوريا ديمقراطية

تستمر استمرت أعمال المؤتمر الثاني لتجمّع نساء زنوبيا، المنعقد الآن بحضور عضوات من مكاتب تجمّع نساء زنوبيا، وممثلات عن التنظيمات النسائية وعضوات الأحزاب السياسية والقوات العسكرية، بإلقاء عضوة منسقية مؤتمر ستار، هيفين سليمان، كلمة استذكرت خلالها الشهداء والشهيدات الباسلات أمثال الشهيدة (روجبين عرب، وآرين، وهفرين، وسعدة) وغيرهن من الشهيدات اللواتي أصبحن "نجوماً تقتدي بها كافة النساء التواقات إلى الحرية".

وباركت هيفين سليمان باسم منسقية مؤتمر ستار انعقاد المؤتمر الثاني لتجمّع نساء زنوبيا، كما تمنت أن يكون هذا المؤتمر "منعطفاً مفصلياً لتحقيق المزيد من التطور والتقدم في نهج المرأة الحرة".

'نتاج نضال وكفاح حفيدات زنوبيا'

هيفين سليمان، أضافت: "من هنا وعلى هذه الأرض شهد نضال المرأة ولادة جديدة تمثلت بتأسيس تجمّع نساء زنوبيا، هذا التجمّع نتاج نضال وكفاح حفيدات زنوبيا (ملكة تدمر)".

وأكدت أن تجمّع نساء زنوبيا، وانطلاقاً من تغيير الواقع الموجود، الذي فرضته القوى السلطوية والمعادية للحرية، وبالاستناد إلى الحقيقة التاريخية، أن المرأة هي القوة الحقيقية لأي مجتمع، أخذ على عاتقه تحقيق هذه المهمة، في خطوة من خطوات الثورة النسائية في شمال وشرق سوريا.

دعت عضوة منسقية مؤتمر ستار، النساء في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة إلى التكاتف وبذل المزيد من الجهود لإنهاء الذهنية الذكورية السلطوية، وكافة أشكال العنف والممارسات اللا إنسانية التي ترتكب بحق المرأة، مؤكدة "بفلسفة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، سنقاوم ونناضل من أجل بناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

'لن نهدأ حتى تحقيق أهداف شهيداتنا وشهدائنا'

رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر، بدورها قالت: "نأمل أن يخرج المؤتمر بقرارات تخدم قضايا المرأة؛ لأن قضيتها محور مهم، فهي كانت أول ضحية طالتها يد الرجل".

ونوّهت إلى إظهار القائد عبد الله أوجلان حقيقة الأنظمة التي أفرغت الحياة من مضمونها، وكشف النقاب عن مخططاتها، طارحاً مشروع بناء عالم خالٍ من الحروب والدمار، عالم جديد وبطرق جديدة وأسلوب حر، ومجتمع أخلاقي سياسي، وإفشاله لجميع المؤامرات التي حيكت ضد شعب المنطقة.

أشارت عدالت عمر إلى الاستهدافات التي تطال النساء في شمال وشرق سوريا، وقالت إن: الأنظمة، وفي مقدمتها الدولة الفاشية التركية، تهاجم المنطقة وشعبها بكل الوسائل اللا أخلاقية من قتل واحتلال واغتصاب وتدمير وتغيير ديمغرافي وبناء المستوطنات، وسط صمت دولي".

وأوضحت عدالت عمر بتأكيد أن: "كل ثورة تبدأ بصرخة المرأة وتنتهي بصرختها، سنقف في وجه العدو وسلاطين العصر، ولن يهدأ لنا بال إلى أن نحقق آمال وأهداف شهيداتنا المناضلات، وسنواصل تنظيم أنفسنا إلى أن نصبح ذوات إرادة ونبني مجتمعاً حراً يليق بنا وبمجتمعنا".

رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد قالت بدورها إن هناك: "هجمة على نشاط المرأة في المؤسسات، وعلى الفتيات أثناء ذهابهن إلى المدارس، وعلى المرأة أثناء ذهابها للعمل، هناك هجوم عليها من كل النواحي"، مؤكدة: "نعمل بجهد لمواجهة النظام الذكوري".

وتحدثت إلهام أحمد عن الأزمة السورية، وأنها لا تزال في أوجها، على الرغم من مرور نحو 13 عاماً على بدئها عام 2011، موضحة: "إبداء العديد من الأطراف الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول العربية، محاولاتهم لحل الأزمة السورية، لكن كل جهة منها تحاول تحويل مسار الثورة السورية بما يخدم مصالحها".

وأكدت أن كل هذه المسارات: "لا تخدم المصلحة السورية، على الرغم من محاولات التطبيع العربي مع النظام"، قائلةً: "هذا التطبيع يجب ألا يخدم فقط مصالح الدول العربية مع النظام إنما يجب أن يشمل مصلحة الشعب السوري".

تبريكات من الشرق الأوسط

بعد الانتهاء من الكلمات، تم الاطلاع على مضمون بعض التبريكات بانعقاد المؤتمر الثاني لتجمّع نساء زنوبيا من قبل شخصيات نسائية من الشرق الأوسط.

تلا ذلك، قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان، من قبل عضوة منسقية تجمّع نساء زنوبيا، سميرة حبش، حول تنظيم المرأة، والتقرير الذي تم إعداده عن أعمال التجمّع خلال العامين الماضيين، من قبل الناطقة باسم هيئة تجمّع نساء زنوبيا في الرقة نسرين الحسن.

(م خ/ي م)

ANHA