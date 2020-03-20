وبدأت الحملة بإعلان خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصري السابق، عبر حسابه على "تويتر" إن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي تبرع بمبلغ 20 مليون جنيه من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وقد تفاعل عدد من الفنانين مع المبادرة التي تبدأ بإعلان أحد الفنانين عن تبرعه بقيمة معينة، ودعوة 2 من معارفه القادرين إلى الدخول في التحدي.

وأعلن عمرو يوسف، عن قبوله تحدي شيكو والمؤلف أمير طعيمة، في فيديو بثه عبر حسابه على موقع "أنستغرام"، يقول فيه "القعدة في البيت حاجة صح جداً عشان كورونا متنتشرش، لكن القعدة في البيت صعبة على ناس كتير عشان أكل عيشهم.. وقبلت تحدي شيكو وأمير طعيمة، وأحاول أتكفل بـ 100 أسرة الشهر ده، وبنقل التحدي ليسرا وتامر حسنى وأمير كرارة وأصالة وهند صبرى".

وقبل الفنان أمير كرارة تحدي كل من عمرو يوسف ومحمود كهربا وأحمد داوود وإسلام جمال، الخاص بالتكفل بالأسر غير القادرة والفقيرة، وقال في فيديو عبر حسابه الخاص على "أنستغرام": "ربنا يقدرني إن شاء الله وأتكفل بـ 100 أسرة.."

وأعلن الفنان المصري تامر حسني عن قبول تحدي الفنان عمرو يوسف، مؤكداً أنه سيتكفل بـ 400 أسرة متضررة.

ومن جهته أعلن الفنان المصري أحمد السقا، في فيديو عبر "أنستغرام" عن مشاركته في "تحدي الخير" وتكفله بـ 70 أسرة متضررة من الأحداث التي خلفها انتشار فيروس كورونا.

فيما أعلنت الفنانة منى زكي في فيديو نشرته عبر "انستغرام" أنها ستدعم 80 أسرة.

بينما قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي المصري، إن المبادرة التي أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التي تضررت من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، والتي ستتضرر من البقاء في المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هي واجب وإحساس طبيعي وأي شخص يشعر بها وهي ظروف خارجة عن إرادة الجميع.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، إن هناك الكثير من النجوم تشارك في الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة.

وأكد أن هناك أسراً ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبون تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التي تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تُقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبون قرروا التواصل مع جمعية رسالة التي تجمع التبرعات، وآخرون فضلوا أن يعطوها المبالغ التي سيتبرعون بها للمبادرة.

وأعلن الفنان أحمد السعدني قبوله التحدي، مؤكداً عبر حسابه في "أنستغرام" أنه سيتكفل بـ50 أسرة الشهر المقبل.

وأعلن وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مشاركته في "تحدي الخير" وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "قبلت التحدي" وأكد تكفله بمساعدة 40 أسرة.

ويواصل المشاهير في مصر الإقبال على المشاركة في التحدي الذي حظي باستجابة عدد كبير من الفنانين والرياضيين.

(ح)

ANHA