​​​​​​​مشاهد مؤلمة كل صباح في الحسكة المنكوبة

يجاهد سكان مدينة الحسكة في تأمين مياه الشرب وسط الارتفاع الشديد للحرارة، فمنهم من يجرّ المياه عبر عربات الأطفال، وبعضهم لنقل الخضروات، وآخرون يجلبونها مستخدمين كراسي لذوي الهمم.

ويظهر في المشاهد التي وثقتها وكالتنا، معاناة سكان مدينة الحسكة خلال رحلتهم الشاقة لحصولهم على المياه. إثر قطع دولة الاحتلال التركي للمياه من محطة علوك منذ احتلالهم لسري كانيه وكري سبي، عن المدينة.

وتغذي محطة علوك مليون ونصف مليون إنسان، وتستخدمه دولة الاحتلال التركي سلاح قطع المياه لمحاربة سكان المنطقة بشكلٍ مستمر.

وأعلنت دائرة المياه في مقاطعة الحسكة عبر بيان في الـ 3 من تموز، أن دولة الاحتلال التركي حوّلت المدينة إلى منطقة منكوبة نتيجة قطعها المياه لأكثر من 36 مرة.

ويواجه سكان مدينة الحسكة معاناة كبيرة خلال حصولهم على المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي تصل إلى 47 مئوية.

ويستيقظ أهالي المدينة منذ ساعات الصباح الباكر، من كل يوم، لتأمين مياه الشرب من الصهاريج التي تزوّد المدينة بالمياه.

(م ح)

ANHA