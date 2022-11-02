​​​​​​​مشاهد مصورة لعملية نوعية لقوات الكريلا ضد لاحتلال التركي في مام رشو بآفاشين

نشرت Gerîla TV اليوم الأربعاء، مشاهد مصوّرة لعملية نوعيّة للكريلا، فيما كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) تفاصيل هذه العمليّة عبر بيانٍ كتابيٍ قالت فيه:

"نفذت فرقنا المتحركة في الأول من شهر آب، الساعة 11:30، عملية نوعية استهدفت فيها عربة عسكرية من نوع ريو، كانت تتعقبها في ساحتي تني وتلة الشهيد آرنوس الواقعة في منطقة مام رشو، وأسفرت هذه العملية عن تدمير العربة بالكامل، ومقتل 4 ممن كانوا بداخلها من جيش الاحتلال التركي، بالإضافةً إلى إصابة جندي آخر، وقام الاحتلال التركي بعد هذه العملية وبالتحديد في الساعة 13:20، بإجلاء قتلاه وجرحاه من الساحة عبر مروحيتي هليكوبتر".

(ر)