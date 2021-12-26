​​​​​​​مشاهد مصورة لعملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب

شارك المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) معلومات حول العملية النوعية التي نفذها مقاتلو الكريلا في زاب جاء فيها:

"نفذت قوات الكريلا في الثامن والتاسع من كانون الأول عملية ثورية نوعية ضد جيش الاحتلال باستخدام تكتيكاتها العصرية في منطقة الشهيد منذر في زاب، وفيما يلي المعلومات التفصيلية عن العملية التي أطلقت في إطار حملة صقور زاغروس الثورية:

في الثامن من كانون الأول، في تمام الساعة14:00، شنت قواتنا هجوماً بالأسلحة الثقيلة على مواقع لجيش الاحتلال في تل الشهيد منذر، فيما بعد؛ تحركت الفرق المتنقلة التابعة لقوات الكريلا وتمكنت من السيطرة على مواقع المحتلين من خمسة محاور، نفذت فرقنا الهجومية المحترفة الأولى والثانية هجوماً متزامناً في تمام الساعة 01:00، حيث استهدفت موقعين ونقطة تمركز تابع لجيش الاحتلال، واستهدف المحور الأول من العملية نقطة تمركز لجيش الاحتلال التركي باستخدام القنابل والأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل خمسة من جنود الاحتلال، والاستيلاء على مدفعين من طراز M-16، قاذفة قنابل يدوية، وأسلحة من نوع BKC، وحقيبة والكثير من معداتهم العسكرية، أما المحور الثاني من العملية؛ فقد وجه ضربات ضد موقعين لجنود الاحتلال بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة، حيث تمكنت من إلحاق ضربة لموقع للعدو، كما دمرت موقعين في وقت قصير وتأكد مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال، أما المحور الثالث في إطار العملية الثورية دمر المحوران الرابع والخامس الأهداف المحددة بضرب العدو في قلعة بدويه بالأسلحة الثقيلة وتمكنت من إصابة الهدف بدقة.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية، شنت قواتنا هجوماً مباغتاً وألحقت ضربات موجعة بجيش الاحتلال، تمكنت قواتنا المتنقلة من إصابة جميع الأهداف على التل في غضون 10 دقائق باستخدام أساليب تكتيكية محترفة، ولم تتعرض قواتنا لأي إصابات، أما فيما يخص جيش الاحتلال التركي، فقد أسفرت العملية التي قامت بها قواتنا عن مقتل العديد من جنود جيش الاحتلال وتأكد مقتل ثمانية من جنود الاحتلال التركي. كما تم الاستيلاء على مدفعين من طراز M-16 وسلاح BKC وحقيبة واحدة والعديد من المعدات العسكرية.

وجاءت هذه العملية الثورية انتقاماً لجميع شهداء المقاومة في شخص رفاقنا الذين استشهدوا جراء استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في أنفاق الحرب".

(س ر)