​​​​​​​مشاهد مصوّرة لعمليّة للكريلا أسفرت عن مقتل 7 محتلين

ونشرت Gerîla TV مشاهد مصوّرة للعملية التي نفّذها مقاتلو الكريلا في مام رشو، فيما كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) هذه التفاصيل عن العملية:

"راقبت قواتنا في الـ 26 من شهر تموز المنصرم؛ جنود الاحتلال التركي الذين كانوا ينشئون طريقاً لاحتلال تلّة الشهيد منذر وتلّة الشهيد آرنوس في منطقة مقاومة مام رشو. ثمّ نصبت في الساعة 06:45 كميناً لهذه المجموعة المؤلّفة من سبعة جنود واستهدفوهم بعمليّة منسّقة للكريلا. فقد استهدف المحور الأول للعملية جنود الاحتلال التركي بالأسلحة الفرديّة عن قرب. فيما استهدف المحور الثاني جنود الاحتلال الذين أرادوا الانتشار في الأراضي. وأسفرت هذه العملية التي نفّذت بأسلوب هجوم طير الباز الخاطف عن مقتل جميع أفراد المجموعة البالغ عددهم سبعة جنود خلال فترةٍ قصيرة وقضوا على وحدة العدو هذه بالكامل.

وكشفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة والتي تفحّصت الجثث أنّ ثلاثة منهم جنود من جيش الاحتلال التركي والأربعة الآخرين من الكونترا. وقد استولت قواتنا خلال هذه العمليّة على سلاح MPT-55، ثلاثة أسلحة من طراز AK-47 (كلاشينكوف)، جهاز لاسلكي، سكين من نوع (كاستورا) وخوذتين عسكريتين".

(ر)