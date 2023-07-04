​​​​​​​مشاهد من عملية ضد الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا

نشرت Gerilla TV، الخاصة بنشر العمليات التي ينفذها مقاتلو ومقاتلات الكريلا من قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-STAR)، اليوم، مشاهد من عملية نوعية، استهدفت جرافة لجيش الاحتلال التركي كانت تحاول تدمير خنادق الكريلا في منطقة زاب بمناطق الدفاع مديا.

وكشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية عن العملية:

"استهدفت فرقنا المتحركة لقوات الكريلا، يوم 28 أيار في تمام الساعة 10:50 جرافة لجيش الاحتلال التركي كانت تحاول تدمير خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا في زاب، وأسفرت عملية قواتنا النوعية عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر، وتدمير الجرافة بالكامل".

(س ر)