​​​​​​​مشاهد عمليتين لوحدات الانتقام للشهيد بدران كوندك رمو ضد المحتل التركي

نشرت وحدات الانتقام للشهيد بدران كوندك رمو مشاهد مصورة لعمليتين نفذتهما في 16 أيلول ضد الاحتلال التركي في بامرني وتلة آمدية.

وجاء في بيان الوحدات:

"في 16 أيلول في الساعة 08:00، نفذت وحدات الانتقام للشهيد بدران كوندك رمو عملية ضد قاعدة للاحتلال التركي في بامرني وفي الساعة 11:20، كما نفذت عملية ضد الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة الثقيلة".

ونشرت الوحدات مشاهد مصورة للعمليتين وتظهر في المشاهد انفجارات نتيجة استهداف القاعدة بالصواريخ وحالة الذعر التي انتشرت بين عناصر جيش الاحتلال التركي.

(أ ب)