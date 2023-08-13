​​​​​​​مشاهد عملية للكريلا ضد الجيش التركي

نشرت قناة كريلا TV، التابعة للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، مشاهد مصورة لعملية نفذتها القوات ضد موقع لجيش الاحتلال التركي في تلة هكاري بمناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، رداً على هجمات الاحتلال التركي.

ووفقاً للمشاهدة والمعلومات التي أرفقت مع المشاهد، العملية نفذتها قوات الكريلا في الـ 31 من تموز المنصرم، ضد جيش الاحتلال التركي.

وأكدت المعلومات أنه في 31 تموز المنصرم، في الساعة 08.00، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على نقاط للكريلا، ردت الأخيرة بعملية نوعية على موقع للأولى في تلة هكاري، ما أدى لتدمير الموقع.

وتظهر المشاهد المصورة تدمير قوات الدفاع الشعبي موقعاً لجيش الاحتلال التركي فيه ثلاثة أنظمة لكاميرات المراقبة موجودة على التلة، وعدد من جنود جيش الاحتلال التركي.

وتأتي العمليات المتواصلة لقوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، في إطار المقاومة الكبيرة التي تبديها القوات بأسلحتها البسيطة في ترسانة الحرب التركية المتطورة.

(أم)