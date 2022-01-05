​​​​​​​مشاعر إسرائيلية سلبية للغاية حيال الاتفاق النووي مع طهران

وتحوّل تقييم إسرائيل فيما يتعلق بحالة المفاوضات بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي بشكل دراماتيكي، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأميركي.

ويعتقد معظم المحللين الإسرائيليين حتى الآن أن احتمالات التوصل إلى حل وسط بين مجموعة 5 + 1 وإيران كانت ضعيفة. لقد افترضوا أن الطرفين سوف يفشلان في تجاوز خلافاتهما وسيصلان إلى طريق مسدود.

ولكن في الآونة الأخيرة تغيّر هذا التقييم، وكذلك تغيّر رد فعل إسرائيل على المفاوضات مع إيران. كان وزير الخارجية يائير لابيد أول من ألمح إلى هذا التغيير عندما اعترف في 3 كانون الثاني أنه وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، يبدو أن القوى العالمية المعنية تتجه نحو العودة إلى الاتفاق النووي، أو على الأقل اتفاق مؤقت من شأنه أن يؤدي إلى هذا الهدف.

وقال لابيد إن إسرائيل نجحت في الحفاظ على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية النووية الإيرانية، مضيفًا أن إسرائيل تركز الآن جهودها على منع رفع العقوبات الاقتصادية دون تقديم تنازلات إيرانية مناسبة.

وأشار لابيد أيضًا إلى أن محادثات فيينا "لن تصل إلى النتيجة المثلى بقدر ما نشعر بالقلق، لكننا نعمل دائمًا مع الأشخاص المعنيين لتحسين النتيجة لصالح إسرائيل".

وخلف الأبواب المغلقة، المشاعر الإسرائيلية سلبية للغاية، ولكن ظاهريًّا، يحافظ المسؤولون الإسرائيليون على واجهة من الاعتدال لتجنب الصدام العام، حتى وإن كان غير مباشر، مع الإدارة الأميركية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "المونيتور" الأسبوع الماضي شريطة عدم الكشف عن هويته: "أدركت إسرائيل أنها بالغت جداً في مواجهة البيت الأبيض ووزارة الخارجية".

وكان فهم بينيت واضحًا في سلسلة من المقابلات التي أجراها الأسبوع الماضي قبل حلول العام الجديد، لقد قال بشكل أساسي إنه لن يعارض أي اتفاق محتمل مع إيران "نحن لسنا رافضين تلقائيين". وقال بينيت لراديو الجيش "نحن نتخذ نهجًا عمليًّا". وأقر بأنه "في نهاية المطاف، بالطبع يمكن أن تكون هناك صفقة جيدة"، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن مثل هذه النتيجة في ظل الظروف الحالية.

وراء الكواليس، تواصل إسرائيل الضغط على الموقعين على الصفقة الأصلية مع إيران وخاصة الولايات المتحدة لعدم الاستسلام للمبادئ الرئيسية.

وتأمل إسرائيل في أن الاتفاقية الجديدة، إذا تم التوصل إليها، لن تشمل فقط تنازلات مؤلمة مع إيران ولكن أيضًا إنجازات ملموسة. منذ بدء محادثات فيينا في أواخر تشرين الثاني، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية اشتراط العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات على تمديد الموعد النهائي لاتفاق 2015، الذي ينتهي في تشرين الأول 2025. من العيوب الرئيسة في الاتفاقية ما يسمى بفقرة الانقضاء، والتي تنص على رفع بعض القيود المفروضة على برنامج إيران النووي في عامي 2025 و2030. وتقول إسرائيل إن تخفيف القيود، من شأنه أن يمنح إيران ترخيصًا لتصبح دولة ذات عتبة نووية.

إسرائيل تحذر من هذا الخلل، منذ أن تم التوصل إلى الاتفاق لأول مرة، وأقنعت بعض الأميركيين المنخرطين في المفاوضات الحالية بأخطارها. تفضل المملكة المتحدة أيضًا تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية من خمس إلى 10 سنوات.

قبل عدة أسابيع، أعرب بعض كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين عن أملهم في أن تفي الولايات المتحدة بوعدها الغامض بتحسين الاتفاقية ورفض العودة إلى الصفقة الأصلية.

ومع ذلك، فإن احتمالات مثل هذا الاتفاق غير واضحة. ويطالب الإيرانيون بضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق كما فعلت في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، بينما تأمل إسرائيل أنه مقابل مثل هذه الضمانات، ستطالب الولايات المتحدة بتمديد موعد انتهاء الاتفاقية. وتساءل مصدر أمني اسرائيلي رفيع تحدث الى المونيتور "ما الهدف من العودة إلى اتفاقية من المتوقع أن تنتهي صلاحيتها في غضون أربع إلى خمس سنوات؟".

وفي غضون ذلك، تواصل إسرائيل، في قنوات منفصلة، الضغط على القوى العالمية وتتهم إيران بالابتزاز النووي في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاقية.

وبدوره أصدر مستشار الأمن القومي إيال هولاتا عدة تحذيرات، حيث قال إنه على الرغم من أن إيران كانت منخرطة في ابتزاز نووي، إلا أنه يعتقد أن المجتمع الدولي الموحد والمصمم لا يزال بإمكانه أن يفرض على إيران تنازلات استراتيجية أكبر مما كانت عليه في الماضي. وقيل إن هولاتا "أشار أيضًا إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره التحدي الأساسي الذي يواجه مجلس الأمن القومي وإسرائيل".

وتتمثل استراتيجية إسرائيل الجديدة في الحفاظ على ضبط النفس وتجنب انتقاد الولايات المتحدة والقوى الأخرى مع استمرار الضغط عليها عبر القنوات الخلفية والعمل على وضع خطوط حمراء وممارسة الضغط لتمديد تاريخ انتهاء الاتفاقية مع التأكيد على أن إيران مشكلة دولية. في الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الإسرائيلية الاستعدادات للخيار العسكري، بعد أن تم تخصيص مليارات الشواغل لإكمال الاستعداد في غضون عام إلى 18 شهرًا.

(م ش)