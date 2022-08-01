​​​​​​​مصدران لـCNN: من المتوقع أن تزور نانسي بيلوسي تايوان رغم التحذيرات

قال مصدران، أحدهما مسؤول بالحكومة التايوانية والآخر مسؤول أميركي، لشبكة CNN الأميركية، إنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان كجزء من جولتها في آسيا.

يأتي ذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الذين يشعرون بالقلق من رد فعل الصين على مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى.

وقال المسؤول التايواني إنه من المتوقع أن تبقى في تايوان طوال الليل. ومن غير الواضح متى ستهبط نانسي بيلوسي بالضبط في تايبيه.

وقال المسؤول الأميركي إن مسؤولي وزارة الدفاع يعملون على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة، وتأمين خطة للحفاظ على سلامتها.

وكانت قد هددت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، بأن بكين ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

(م ش)