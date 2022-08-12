​​​​​​​مصدر: مقتل طفل وإصابة متظاهرين برصاص جيش الاحتلال التركي في اعزاز

خرج سكان المناطق المحتلة في الشمال السوري من مدينة جرابلس وحتى إدلب، ليلة أمس في مظاهرات حاشدة منددة بتقارب محتمل بين دولة الاحتلال وحكومة دمشق، وأحرق المتظاهرون العلم التركي وأطلقوا شعارات تطالب بخروج جيش الاحتلال التركي من المنطقة.

وقال مصدر من مدينة إعزاز إن جنود جيش الاحتلال التركي أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عدد من المتظاهرين في مدينة إعزاز المحتلة.

هذا ويستمر الغليان الشعبي في المناطق المحتلة، وسط دعوات بخروج مظاهرات حاشدة في تلك المناطق ضد الاحتلال التركي، اليوم الجمعة.

(ج س/ف)

ANHA