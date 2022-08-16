​​​​​​​مصدر: مقتل 16 من عناصر قوات حكومة دمشق وإصابة 3 في قصف تركي على تلة جارقلي

ذكر مراسلنا نقلاً عن مصدر فضل التكتم على هويته، أن 16 من أصل 19عنصراً من قوات حكومة دمشق كانوا متمركزين أعلى التلة قتلوا فيما أصيب 3 آخرون بجروح بليغة.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قصفاً بطائرات حربية نفذه الاحتلال التركي طال تلة بالقرب من قرية جارقلي غرب مقاطعة كوباني على الحدود بين سوريا وتركيا.

ولم تؤكد أي جهة رسمية هذه الأنباء او تنفيها حتى لحظة إعداد الخبر.

وقصف الاحتلال التركي من قواعده العسكرية صباح اليوم، عدداً من أحياء مدينة كوباني وقرى في ريفيها الغربي والشرقي، مما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين.

(ز س/ س ر)

ANHA