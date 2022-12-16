​​​​​​​مصدر: عشيرة البكارة تحاصر سجن تل أبيض وتطالب بمرتزق قتل أحد أبناء العشيرة

وبحسب المصدر فإن العشرات من أبناء عشيرة البكارة طوقوا، اليوم، سجن تل ابيض مطالبين بتسليم المرتزق محمد خليفة الذي قتل أحد ابناء عشيرتهم يوم أمس الخميس في قرية البديع (٧ كيلو متر شمال مقاطعة كري سبي المحتلة).

وقتل يوم أمس الطفل معتز عبدي (١٧ عاماً) على يد المرتزق محمد خليفة من مرتزقة ما يسمى السلطان مراد على خلفية خلاف بينهم حول أجور العمل في المحلج الذي يعمل فيه الطفل معتز عبدي.

وبيّن المصدر بأن مرتزقة السلطان طردوا المتجمعين حول السجن ورفضت تسليم عنصرها لهم، بقوة السلاح.

وأكد المصدر بأن هناك حالة من الغضب بين أبناء العشيرة، وسط مخاوف من تهريب المرتزقة للقاتل وإفلاته من العقاب.

هذا وأحرق ابناء العشيرة المحلج الذي كان يديره المرتزق، والتي قتل فيها ابن عشيرتهم.

(ت ك/م)

ANHA