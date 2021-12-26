​​​​​​​مصدر: العثور على جثة امرأة مقتولة حرقاً بعفرين المحتلة

وأفاد مصدر من عفرين المحتلة لمراسلنا، بعثور أهالي قرية روتا التابعة لناحية موباتا على جثة امرأة مقتولة حرقاً، بعد إطلاق سراحها من سجون مرتزقة الاحتلال التركي.

وقال المصدر إن المواطنة المقتولة، وتدعى "زينب عبدو"، من أهالي قرية روتا في ناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وبحسب ما أفاد به المصدر لمراسلنا، فإن مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة للاحتلال التركي، كانوا قد استولوا على منزل المواطنة "زينب عبدو"، في مركز مقاطعة عفرين المحتلة، واتخذوه مقراً لهم.

كما أفاد المصدر باختطاف مرتزقة الاحتلال التركي جميع أفراد عائلة المواطنة "زينب عبدو"، وذلك بحجج وتهم واهية، فيما لا يزال مصير المختطفين مجهولاً إلى الآن.

(ف إ/ي م)