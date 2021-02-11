وبحسب وكالة ANF التي حصلت على أخبارها من مصادر محلية فإنّ قسماً من مرتزقة ما تسمى "لشكرين روج" شاركوا في الهجمات الاحتلالية على كاري ويتحركون بالتعاون مع دولة الاحتلال التركي.

يذكر أن قسم من مرتزقة "لشكرين روج" الذين أدلوا سابقاً ببيان ادعوا فيه أن "هدفهم الأول هو الدفاع عن كردستان وحمايتها وأنهم لا يحاربون ضد PKK" تبين أنهم وافقوا على المشاركة في هجمات الاحتلال التركي في غاري.

وأوضح المصدر نفسه أن قسماً من مرتزقة "لشكري روج" انضموا إلى هجمات الاحتلال.

وبين المصدر أن هناك خلافات ضمن مرتزقة "لشكري روج" فالقسم الذي يرفض المشاركة في هجمات جيش الاحتلال التركي على غاري يتم إيقافهم عن الخدمة واستبدالهم بعناصر من بيشمركة PDK .

وبتاريخ 10شباط الجاري وفي اليوم الذي بدأت فيه هجمات جيش الاحتلال التركي توجّهت مجموعة مؤلفة من 6 عناصر من مرتزقة "لشكري روج" من نقطة شرمين إلى بلدة باكرمان التابعة لآكري بباشور كردستان وتمركزت فيها.

المصدر: ANF